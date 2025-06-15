Чому не можна садити щавель на городі — поради дачникам

Процес збору врожаю щавелю на городі. Фото: Freepik

Багато господинь готують зелений борщ, головним інгредієнтом якого є щавель, але на городі ця зелень може стати справжньою проблемою. Досвідчені дачники розповіли, чому краще не садити цю рослину на своїй ділянці та як вона насправді шкодить врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Щавель — це багаторічна рослина, яка не потребує особливого догляду, але може нашкодити іншим культурам на городі. Досвідчені дачники категорично не рекомендують вирощувати цю зелень на городі через те, як вона впливає на врожай.

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Дізнайтеся, чому ні в якому разі не варто садити цю рослину на городі та де це краще робити, якщо є велике бажання її виростити на своїй ділянці.

Вирощування щавелю на городі. Фото: Freepik

Чому не варто вирощувати щавель на ділянці

Попри те, що щавель вважається корисною зеленню, він може сильно нашкодити іншим рослинам навколо. Справа в тому, що ця культура доволі швидко розростається. За декілька років цей щавель може стати диким, гірким і зовсім непридатним до вживання.

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Причина в тому, що щавель дуже любить воду, а її він бере з інших рослин на городі, тим самим, не даючи їм гарно рости і розвиватися. До того ж, щавель може стати справжнім бур’яном, який виснажує ґрунт і не дає сусіднім рослинам рости.

Де краще садити щавель

Якщо ви хочете посадити щавель, щоб робити з нього свіжі салати чи смачні зелені борщі, вам варто знати, де його краще вирощувати. Досвідчені дачники рекомендують робити це на межі ділянки, щоб він не пускав бур’яни на город.

Крім того, важливо обирати місце, де щавель, хоч і буде розростатися, але не заважатиме іншим рослинам на городі.

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