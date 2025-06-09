Чому треба посіяти кріп на городі — чим він корисний, поради дачникам

Збір врожаю кропу на городі. Фото: Freepik

Дачники, які вирощують кріп на своєму городі, скаржаться на те, що зелень сильно розростається і займає багато місця, але, насправді, це дуже добре. Дізнайтеся, чому важливо садити цей вид зелені на своїй городній ділянці та як це впливає на загальний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Кріп — це популярна зелень, до складу якої входить велика кількість різних корисних вітамінів і мінералів, зокрема, вітамінів А, К і С, а також магнію, кальцію, заліза і марганцю. А ще він має антиоксидантну, антибактеріальну, запальну і заспокійливу дію, підтримує травлення і зміцнює кістки.

Тому кріп обов’язково потрібно вирощувати на своєму городі, причому, робити це краще у великій кількості.

Пучок свіжого кропу на дошці. Фото: Romania

Чому варто сіяти багато кропу на городі

Дачники з досвідом наголошують, що кріп, який є джерелом вітамінів, впливає гарно не лише на організм людини, а й на врожай на городі. Справа в тому, що цей вид зелені покращує структуру ґрунту на городі, що є важливим для будь-якого врожаю.

Крім того, кріп здатний відганяти різні захворювання, від яких страждає багато рослин, і захищати врожай від набридливих шкідників. А ще ця зелень робить ґрунт більш пухким і насичує землю всіма необхідними для росту і розвитку культур мікроелементами.

Посів насіння кропу на городі. Фото: Backyard Boss

Біля яких рослин варто і не можна сіяти кріп

Серед величезного різноманіття рослин на городі існують ті, яким корисне "сусідство" з кропом, а є ті, які його не переносять. Так, дачники з досвідом рекомендують сіяти цю зелень на городі поруч із такими культурами, як:

Огірки

Помідори

Капуста

Редиска

Часник

Водночас, кріп не повинен рости біля таких рослин, як:

Морква

Селера

Нагадаємо, ми писали про те, чому не можна сіяти петрушку з кропом на одній ділянці на городі.

Раніше ми розповідали про те, як посіяти кріп на городі, щоб зібрати смачну зелень.

Також ми повідомляли про те, де ні в якому разі не можна сіяти кріп на городі.