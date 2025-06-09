Почему надо посеять укроп на огороде — чем он полезен, советы дачникам

Сбор урожая укропа на огороде. Фото: Freepik

Дачники, которые выращивают укроп на своем огороде, жалуются на то, что зелень сильно разрастается и занимает много места, но, на самом деле, это очень хорошо. Узнайте, почему важно сажать этот вид зелени на своем огородном участке и как это влияет на общий урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Укроп — это популярная зелень, в состав которой входит большое количество различных полезных витаминов и минералов, в частности, витаминов А, К и С, а также магния, кальция, железа и марганца. А еще он обладает антиоксидантным, антибактериальным, воспалительным и успокаивающим действием, поддерживает пищеварение и укрепляет кости.

Поэтому укроп обязательно нужно выращивать на своем огороде, причем, делать это лучше в большом количестве.

Пучок свежего укропа на доске. Фото: Romania

Почему стоит сеять много укропа на огороде

Дачники с опытом отмечают, что укроп, который является источником витаминов, влияет хорошо не только на организм человека, но и на урожай на огороде. Дело в том, что этот вид зелени улучшает структуру почвы на огороде, что является важным для любого урожая.

Кроме того, укроп способен отгонять различные заболевания, от которых страдают многие растения, и защищать урожай от надоедливых вредителей. А еще эта зелень делает почву более рыхлой и насыщает землю всеми необходимыми для роста и развития культур микроэлементами.

Посев семян укропа на огороде. Фото: Backyard Boss

Возле каких растений стоит и нельзя сеять укроп

Среди огромного многообразия растений на огороде существуют те, которым полезно "соседство" с укропом, а есть те, которые его не переносят. Так, дачники с опытом рекомендуют сеять эту зелень на огороде рядом с такими культурами, как:

Огурцы

Помидоры

Капуста

Редис

Чеснок

В то же время, укроп не должен расти возле таких растений, как:

Морковь

Сельдерей

Напомним, мы писали о том, почему нельзя сеять петрушку с укропом на одном участке на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как посеять укроп на огороде, чтобы собрать вкусную зелень.

Также мы сообщали о том, где ни в коем случае нельзя сеять укроп на огороде.