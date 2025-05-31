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Ніколи не садіть кріп біля петрушки — чим це небезпечно

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Дата публікації: 31 травня 2025 01:12
Чому не можна садити петрушку з кропом на одній грядці на городі — поради дачникам
Людина, яка доглядає врожай петрушки і кропу на городі. Фото: скриншот з YouTube

Багато дачників вирощують петрушку і кріп на одній ділянці, адже ці рослини невибагливі та доволі популярні, але, виявляється, цього робити не слід. Дізнайтеся, чому краще не садити цих представників зелені поряд і що робити, щоб врожай обох рослин завжди був великим і смачним.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому краще не вирощувати петрушку з кропом на одній ділянці

Коли кріп на городі активно росте і цвіте, з нього через корені виділяються так звані коліни. Ці речовини вважаються для петрушки дуже небезпечними, адже вони сповільнюють чи навіть повністю пригнічують проростання насіння цієї зелені. 

А якщо пощастить і насіння петрушки проросте біля кропу, її паростки вийдуть дуже слабкими і млявими. Листя не буде соковитим і не матиме яскравий колір, в результаті чого ви отримаєте дрібний врожай. Натомість кріп буде активно розростатися і створювати затінок для петрушки.

До того ж, петрушка з кропом вважаються конкурентами за освітлення, вологу і поживні елементи. Особливо критичним це вважається для молодих сходів, яким важче за все боротися з негативним впливом кропу на петрушку.

Зелень
Петрушка з кропом на городі. Фото: Pinterest

Де краще садити петрушку і кріп на городі

Щоб виростити гарний врожай обох видів зелені, садіть їх на різних грядках або, хоча б, на різних кінцях однієї грядки. Причому, робити це потрібно, щонайменше, на півтора-два метра відстані. Це допоможе послабити вплив кропу на петрушку.

Краще садити ці рослини в різних частинах городньої ділянки, можливо, навіть з іншими культурами. Дачники рекомендують садити петрушку біля таких рослин, як:

  • Помідори
  • Спаржа
  • Троянди, які захищають від попелиці

Водночас, кріп краще ростиме поруч із такими культурами, як:

  • Огірки
  • Капуста
  • Цибуля
  • Салат

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно сіяти кріп на городі для великого і смачного врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, де ні в якому разі не можна сіяти кріп на городі.  

Також ми повідомляли про те, де і як правильно сіяти петрушку на городі.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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