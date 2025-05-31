Чому не можна садити петрушку з кропом на одній грядці на городі — поради дачникам

Людина, яка доглядає врожай петрушки і кропу на городі. Фото: скриншот з YouTube

Багато дачників вирощують петрушку і кріп на одній ділянці, адже ці рослини невибагливі та доволі популярні, але, виявляється, цього робити не слід. Дізнайтеся, чому краще не садити цих представників зелені поряд і що робити, щоб врожай обох рослин завжди був великим і смачним.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому краще не вирощувати петрушку з кропом на одній ділянці

Коли кріп на городі активно росте і цвіте, з нього через корені виділяються так звані коліни. Ці речовини вважаються для петрушки дуже небезпечними, адже вони сповільнюють чи навіть повністю пригнічують проростання насіння цієї зелені.

А якщо пощастить і насіння петрушки проросте біля кропу, її паростки вийдуть дуже слабкими і млявими. Листя не буде соковитим і не матиме яскравий колір, в результаті чого ви отримаєте дрібний врожай. Натомість кріп буде активно розростатися і створювати затінок для петрушки.

До того ж, петрушка з кропом вважаються конкурентами за освітлення, вологу і поживні елементи. Особливо критичним це вважається для молодих сходів, яким важче за все боротися з негативним впливом кропу на петрушку.

Петрушка з кропом на городі. Фото: Pinterest

Де краще садити петрушку і кріп на городі

Щоб виростити гарний врожай обох видів зелені, садіть їх на різних грядках або, хоча б, на різних кінцях однієї грядки. Причому, робити це потрібно, щонайменше, на півтора-два метра відстані. Це допоможе послабити вплив кропу на петрушку.

Краще садити ці рослини в різних частинах городньої ділянки, можливо, навіть з іншими культурами. Дачники рекомендують садити петрушку біля таких рослин, як:

Помідори

Спаржа

Троянди, які захищають від попелиці

Водночас, кріп краще ростиме поруч із такими культурами, як:

Огірки

Капуста

Цибуля

Салат

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно сіяти кріп на городі для великого і смачного врожаю.

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