Почему нельзя сажать петрушку с укропом на одной грядке на огороде — советы дачникам

Человек, который ухаживает за урожаем петрушки и укропа на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Многие дачники выращивают петрушку и укроп на одном участке, ведь эти растения неприхотливы и довольно популярны, но, оказывается, этого делать не следует. Узнайте, почему лучше не сажать этих представителей зелени рядом и что делать, чтобы урожай обоих растений всегда был большим и вкусным.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему лучше не выращивать петрушку с укропом на одном участке

Когда укроп на огороде активно растет и цветет, из него через корни выделяются так называемые колины. Эти вещества считаются для петрушки очень опасными, ведь они замедляют или даже полностью подавляют прорастание семян этой зелени.

А если повезет и семена петрушки прорастут возле укропа, ее ростки получатся очень слабыми и вялыми. Листья не будут сочными и не будут иметь яркий цвет, в результате чего вы получите мелкий урожай. Зато укроп будет активно разрастаться и создавать тень для петрушки.

К тому же, петрушка с укропом считаются конкурентами за освещение, влагу и питательные элементы. Особенно критичным это считается для молодых всходов, которым труднее всего бороться с негативным влиянием укропа на петрушку.

Петрушка с укропом на огороде. Фото: Pinterest

Где лучше сажать петрушку и укроп на огороде

Чтобы вырастить хороший урожай обоих видов зелени, сажайте их на разных грядках или, хотя бы, на разных концах одной грядки. Причем, делать это нужно, как минимум, на полтора-два метра расстояния. Это поможет ослабить влияние укропа на петрушку.

Лучше сажать эти растения в разных частях огородного участка, возможно, даже с другими культурами. Дачники рекомендуют сажать петрушку возле таких растений, как:

Помидоры

Спаржа

Розы, которые защищают от тли

В то же время, укроп лучше будет расти рядом с такими культурами, как:

Огурцы

Капуста

Лук

Салат

Напомним, мы писали о том, как правильно сеять укроп на огороде для большого и вкусного урожая.

Ранее мы рассказывали о том, где ни в коем случае нельзя сеять укроп на огороде.

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