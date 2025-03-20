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Правила посіву петрушки на городі — де і як це робити

20 березня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно посіяти петрушку на городі, щоб зібрати пишні пучки — поради дачникам
Людина, яка збирає врожай петрушки на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Навесні багато дачників починають сіяти на городі петрушку, але щоб отримати дійсно гарний врожай, необхідно знати певні моменти. Дізнайтеся, як правильно садити цей вид зелені та де саме це краще робити, щоб потім зібрати пишні та смачні пучки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як правильно садити петрушку на городі

Крок 1 — визначення періода посіву

Перш, ніж сіяти петрушку, необхідно визначити, коли саме це краще робити. Дачники радять сіяти зелень тоді, коли стабільно тримається п’ять градусів – в такому випадку земля гарно прогріється. Тобто, робити це краще в березні, квітні або на початку травня.

Крок 2 — полив ґрунту перед посівом

Запам’ятайте, що петрушці потрібна помірна волога, щоб вона виросла ароматною і соковитою. У жодному разі не садіть її там, де ґрунтові води занадто близько до поверхні.

Петрушка
Врожай петрушки на городі. Фото: Pinterest

Крок 3 — підживлення ґрунту

Перш, ніж сіяти насіння цієї зелені на городі, необхідно підживити ґрунт органічними або мінеральними добривами. Кращими варіантами будуть перегній або компост.

Крок 4 — підготовка насіння

Перед посадкою петрушки необхідно попередньо обробити її насіння, замочивши його в теплій воді на 24 години.

Крок 5 — посів петрушки

За два дні до посіву петрушки обов’язково полийте ґрунт, щоб земля встигла увібрати вологу. Сіяти насіння потрібно на глибину до двох сантиметрів, не дуже густо і на відстані в 20 сантиметрів між борознами.

Посев петрушки
Посів насіння петрушки на городі. Фото: Decorexpro

Де краще сіяти петрушку на городі

У жодному разі не садіть петрушку під прямими сонячними променями, адже так вона виросте сухою і жовтою. Краще це робити в затінку, але з достатньою кількістю сонця. Крім того, не варто садити зелень на ділянці, де застоюється вода, адже її коріння почне гнити, а листя — жовтіти.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно сіяти кріп на городі для гарного врожаю. 

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