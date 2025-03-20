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Правила посева петрушки на огороде — где и как это делать

20 марта 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно посеять петрушку на огороде, чтобы собрать пышные пучки — советы дачникам
Человек, который собирает урожай петрушки на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Весной многие дачники начинают сеять на огороде петрушку, но чтобы получить действительно хороший урожай, необходимо знать определенные моменты. Узнайте, как правильно сажать этот вид зелени и где именно это лучше делать, чтобы потом собрать пышные и вкусные пучки.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как правильно сажать петрушку на огороде

Шаг 1 — определение периода посева

Прежде, чем сеять петрушку, необходимо определить, когда именно это лучше делать. Дачники советуют сеять зелень тогда, когда стабильно держится пять градусов — в таком случае земля хорошо прогреется. То есть, делать это лучше в марте, апреле или в начале мая.

Шаг 2 — полив почвы перед посевом

Запомните, что петрушке нужна умеренная влага, чтобы она выросла ароматной и сочной. Ни в коем случае не сажайте ее там, где грунтовые воды слишком близко к поверхности.

Петрушка
Урожай петрушки на огороде. Фото: Pinterest

Шаг 3 — подкормка почвы

Прежде, чем сеять семена этой зелени на огороде, необходимо подкормить почву органическими или минеральными удобрениями. Лучшими вариантами будет перегной или компост.

Шаг 4 — подготовка семян

Перед посадкой петрушки необходимо предварительно обработать ее семена, замочив их в теплой воде на 24 часа.

Шаг 5 — посев петрушки

За два дня до посева петрушки обязательно полейте почву, чтобы земля успела впитать влагу. Сеять семена нужно на глубину до двух сантиметров, не очень густо и на расстоянии в 20 сантиметров между бороздами.

Посев петрушки
Посев семян петрушки на огороде. Фото: Decorexpro

Где лучше сеять петрушку на огороде

Ни в коем случае не сажайте петрушку под прямыми солнечными лучами, ведь так она вырастет сухой и желтой. Лучше это делать в тени, но с достаточным количеством солнца. Кроме того, не стоит сажать зелень на участке, где застаивается вода, ведь ее корни начнут гнить, а листья — желтеть.

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