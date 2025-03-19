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Пучки будуть пишнішими, ніж на ярмарку — як сіяти кріп на городі

19 березня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно посіяти кріп на городі, щоб зібрати пишні пучки — поради дачникам
Людина, яка збирає врожай кропу на городі. Фото: Unsplash
Христина Кучугурна - Редактор

Не секрет, що кріп має у своєму складі багато корисних елементів, тому його варто додавати в раціон харчування, але не завжди виходить виростити гарний врожай. Досвідчені дачники розповіли, як правильно сіяти насіння цього виду зелені, щоб потім зібрати великий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли варто садити кріп

Запам’ятайте, що кріп може рости за будь-якої погоди, тому його можна садити на городі у період після першого потепління і до пізньої осені. Дачники з досвідом взагалі роблять це впродовж цілого сезону — щойно кріп припинив своє цвітіння, вони його садять знову.

Укроп
Вирощування кропу на городі. Фото: Pinterest

Де краще сіяти кріп

Дачники радять сіяти насіння цієї зелені на відкритій ділянці на городі, куди світить сонце. Що стосується ґрунту, то кріп любить пухку і нейтральну землю, підживлену перегноєм або компостом. Причому, удобрювати ґрунт потрібно, починаючи з осені. При посіві кропу простежте, щоб йому не заважали сусідні культури на городі.

Семена укропа
Посів насіння кропу на городі. Фото: Gardener`s Path

Як сіяти кріп на городі

Перш, ніж сіяти кріп на городі, оберіть ділянку і зробіть на ній лунки завширшки до двох сантиметрів на відстані в 20 сантиметрів одна від одної. Потім помістіть у ці лунки насіння, але простежте за тим, щоб ґрунт був зволоженим.

Але дачники зауважили, що на один квадратний метр повинно бути не більше одного граму насіння. Також важливо не поливавати і взагалі не чіпати ґрунт після посіву два дні. Але якщо надворі суха погода, тоді краще полити кріп.

Перші сходи кропу ви зможете помітити вже за десять днів після посіву на городі. 

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини не можна садити біля кропу на городі.

Раніше ми розповідали про те, навіщо розкидати звичайний кріп на городній ділянці. 

Також ми повідомляли про те, чому кріп раптово пожовтів і як можна врятувати врожай.

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