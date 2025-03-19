Как правильно посеять укроп на огороде, чтобы собрать пышные пучки — советы дачникам

Человек, который собирает урожай укропа на огороде. Фото: Unsplash

Не секрет, что укроп имеет в своем составе много полезных элементов, поэтому его стоит добавлять в рацион питания, но не всегда получается вырастить хороший урожай. Опытные дачники рассказали, как правильно сеять семена этого вида зелени, чтобы потом собрать большой урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда стоит сажать укроп

Запомните, что укроп может расти при любой погоде, поэтому его можно сажать на огороде в период после первого потепления и до поздней осени. Дачники с опытом вообще делают это в течение целого сезона — как только укроп прекратил свое цветение, они его сажают снова.

Выращивание укропа на огороде. Фото: Pinterest

Где лучше сеять укроп

Дачники советуют сеять семена этой зелени на открытом участке на огороде, куда светит солнце. Что касается почвы, то укроп любит рыхлую и нейтральную землю, подкормленную перегноем или компостом. Причем, удобрять почву нужно, начиная с осени. При посеве укропа проследите, чтобы ему не мешали соседние культуры на огороде.

Посев семян укропа на огороде. Фото: Gardener`s Path

Как сеять укроп на огороде

Прежде, чем сеять укроп в огороде, выберите участок и сделайте на нем лунки шириной до двух сантиметров на расстоянии в 20 сантиметров друг от друга. Затем поместите в эти лунки семена, но проследите за тем, чтобы почва была увлажненной.

Но дачники заметили, что на один квадратный метр должно быть не более одного грамма семян. Также важно не поливать и вообще не трогать почву после посева два дня. Но если на улице сухая погода, тогда лучше полить укроп.

Первые всходы укропа вы сможете заметить уже через десять дней после посева на огороде.

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