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Коли посіяти траву навесні 2025, щоб вона гарно проросла

21 лютого 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Коли краще сіяти траву навесні 2025 — корисні поради дачникам
Жінка, яка сіє насіння трави. Фото: Backyard Boss
Христина Кучугурна - Редактор

Незалежно від того, якого розміру ділянка, кожен дачник хоче зробити свій двір найкрасивішим, а посів трави в цьому випадку відіграє дуже важливу роль. Досвідчені дачники розповіли, коли навесні 2025 року варто посадити траву, щоб вона правильно проросла і укоренилася.

Про це розповідає Martha Stewart.

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Експерти наголошують, що правильно підібраний час для посіву трави дозволяє насінню увібрати в себе природні опади і, тим самим, зекономити час на додатковий полив. Весняна пора для цього вважається найсприятливішим сезоном року, коли краще сіяти насіння трави.

Але щоб не прогадати і вчасно посадити зелень на своїй ділянці, необхідно знати, коли саме це варто робити цього року навесні.

Посев травы
Процес посіву трави на ділянці. Фото: Citygarden

Коли варто садити траву у весняну пору року

Якщо ви збираєтесь посіяти траву навесні, думайте не про те, в якому місяці це робити, а про те, яка температура надворі. Справа в тому, що температура в цьому випадку залежить від того, який тип трави ви плануєте посіяти на своєму газоні.

Наприклад, трави холодного сезону люблять рости в умовах температури від 21 до 24 градусів, а ось травам, які відносяться до теплолюбних, потрібно набагато більше часу для проростання і вкорінення. Тому на це варто звертати увагу при посіві трави на своїй ділянці.

Досвідчені дачники рекомендують сіяти насіння трави наприкінці весни або на початку літа, коли надворі 26 градусів тепла. Це ідеальний час, коли трава зможе гарно проростити, правильно вкорінитися і прикрасити ваше подвір’я так, щоб йому заздрили всі сусіди навколо.

Посадка травы
Посадка трави на подвір'ї. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, чому газонна трава стає жовтою і як можна це виправити. 

Раніше ми розповідали про те, чому газон не росте і як можна це виправити. 

Також ми повідомляли про те, як правильно сіяти газон, щоб виростити гарну траву.

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