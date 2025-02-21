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Когда посеять траву весной 2025, чтобы она хорошо проросла

21 февраля 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда лучше сеять траву весной 2025 — полезные советы дачникам
Женщина, которая сеет семена травы. Фото: Backyard Boss
Кристина Кучугурная - Редактор

Независимо от того, какого размера участок, каждый дачник хочет сделать свой двор самым красивым, а посев травы в этом случае играет очень важную роль. Опытные дачники рассказали, когда весной 2025 года стоит посадить траву, чтобы она правильно проросла и укоренилась.

Об этом рассказывает Martha Stewart.

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Эксперты отмечают, что правильно подобранное время для посева травы позволяет семенам впитать в себя природные осадки и, тем самым, сэкономить время на дополнительный полив. Весенняя пора для этого считается самым благоприятным сезоном года, когда лучше сеять семена травы.

Но чтобы не прогадать и вовремя посадить зелень на своем участке, необходимо знать, когда именно это стоит делать в этом году весной.

Посев травы
Процесс посева травы на участке. Фото: Citygarden

Когда стоит сажать траву в весеннее время года

Если вы собираетесь посеять траву весной, думайте не о том, в каком месяце это делать, а о том, какая температура на улице. Дело в том, что температура в этом случае зависит от того, какой тип травы вы планируете посеять на своем газоне.

Например, травы холодного сезона любят расти в условиях температуры от 21 до 24 градусов, а вот травам, которые относятся к теплолюбивым, нужно гораздо больше времени для прорастания и укоренения. Поэтому на это стоит обращать внимание при посеве травы на своем участке.

Опытные дачники рекомендуют сеять семена травы в конце весны или в начале лета, когда на улице 26 градусов тепла. Это идеальное время, когда трава сможет хорошо прорасти, правильно укорениться и украсить ваш двор так, чтобы ему завидовали все соседи вокруг.

Посадка травы
Посадка травы во дворе. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, почему газонная трава становится желтой и как можно это исправить.

Ранее мы рассказывали о том, почему газон не растет и как можно это исправить.

Также мы сообщали о том, как правильно сеять газон, чтобы вырастить красивую траву.

весна советы зелень газон трава

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20:00 Может ли отсутствие данных о семье влиять на отсрочку

19:46 В Херсоне прогремели взрывы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:40 Россияне нанесли авиационный удар по инфраструктуре на Сумщине

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