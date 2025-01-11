Як правильно косити траву — поради та інструкції від експертів

Чоловік вручну косить траву. Фото: Pinterest

Косіння трави — це не лише естетика, але й важливий аспект догляду за газоном чи городом. Правильне косіння сприяє здоровому росту трави, попереджає поширення бур'янів і покращує загальний вигляд ділянки.

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Поради з косіння трави

Перед косінням очистіть територію від каменів, паличок та інших предметів, які можуть пошкодити інструмент або стати причиною травм. Обов'язково заточіть леза, якщо це необхідно, і переконайтеся, що обладнання справне.

Висота зрізу залежить від типу трави:

для звичайного газону оптимальна висота — 4–6 см;

у спекотну пору залишайте траву вищою (6–8 см), щоб запобігти висиханню ґрунту.

Не варто косити траву занадто низько, щоб зменшити ризик росту бур'янів. Косити краще вранці або ввечері, коли трава суха, але температура не надто висока. Уникайте косіння в спеку, оскільки це може пошкодити траву і створити додаткове навантаження на інструмент.

Чоловік косить траву. Фото: Pinterest

Косіть у різних напрямках під час кожного сеансу, щоб уникнути нерівностей та покращити циркуляцію повітря в газоні. Якщо трава дуже висока, спершу косіть її на більшій висоті, а потім повторно зменште висоту зрізу.

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