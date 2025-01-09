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Зацвіте до 8 березня — як посадити невибагливу квітку абутилон

9 січня 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як виростити абутилон вдома — інструкції та порадити квітникарям
Квітки абутилону. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Кімнатна рослина абутилон — чудовий вибір не лише для досвідчених квітникарів, а й для новачків. Листя рослини нагадують клен, а квітки — мальву. 

Читайте нашу статтю, щоб дізнатися, як правильно вирощувати та доглядати за абутилоном.

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Як виростити абутилон вдома

Насіння абутилону можна придбати не лише на ринку, а у крамницях. Квітку варто висадити у склянки із субстратом, добре полити та накрити поліетиленовим пакетиком, доки з'являться перші пагони. Після того, як рослина проросте, її варто поставити у добре освітлене місце.

Щоб рослина щедро зацвіла, варто защепити перші 6 листочків, щоб кущ розгалужувався. Абутилон може почати цвісти як за декілька тижнів, так і за кілька місяців. Швидкість цвітіння залежить від якості догляду за рослиною.

Абутилон необхідно регулярно поливати та підживлювати  комплексними добривами для квітучих рослин двічі на місяць. Рослина полюбляє підвищену вологість, тому корисно обприскувати листя м’якою водою, особливо взимку, коли повітря в приміщенні стає сухим через опалення.

Комфортна температура для абутилона — +18–25°C влітку і близько +12–15°C взимку. Не варто ставити горщик із квіткою у місцях із протягами.

Зацвіте до 8 березня — як посадити невибагливу квітку абутилон - фото 1
Абутилон в горщику. Фото: Pinterest

Раніше ми розповідали, які дерева потрібно обов'язково підрізати з січня по березень.

Також дізнайтеся, які рослини висадити у теплиці в січні.

квіти поради вирощування догляд кімнатні рослини

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