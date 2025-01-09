Як виростити абутилон вдома — інструкції та порадити квітникарям

Квітки абутилону. Фото: Pinterest

Кімнатна рослина абутилон — чудовий вибір не лише для досвідчених квітникарів, а й для новачків. Листя рослини нагадують клен, а квітки — мальву.

Читайте нашу статтю, щоб дізнатися, як правильно вирощувати та доглядати за абутилоном.

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Насіння абутилону можна придбати не лише на ринку, а у крамницях. Квітку варто висадити у склянки із субстратом, добре полити та накрити поліетиленовим пакетиком, доки з'являться перші пагони. Після того, як рослина проросте, її варто поставити у добре освітлене місце.

Щоб рослина щедро зацвіла, варто защепити перші 6 листочків, щоб кущ розгалужувався. Абутилон може почати цвісти як за декілька тижнів, так і за кілька місяців. Швидкість цвітіння залежить від якості догляду за рослиною.

Абутилон необхідно регулярно поливати та підживлювати комплексними добривами для квітучих рослин двічі на місяць. Рослина полюбляє підвищену вологість, тому корисно обприскувати листя м’якою водою, особливо взимку, коли повітря в приміщенні стає сухим через опалення.

Комфортна температура для абутилона — +18–25°C влітку і близько +12–15°C взимку. Не варто ставити горщик із квіткою у місцях із протягами.

Абутилон в горщику. Фото: Pinterest

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