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Зацветет до 8 марта — как посадить неприхотливый цветок абутилон

9 января 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как вырастить абутилон дома - инструкции и советы цветоводам
Цветки абутилона. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Комнатное растение абутилон — замечательный выбор не только для опытных цветоводов, но и для новичков. Листья растения напоминают клен, а цветки — мальву.

Читайте нашу статью, чтобы узнать, как правильно выращивать и ухаживать за абутилоном.

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Как вырастить абутилон дома

Семена абутилона можно приобрести не только на рынке, а в магазинах. Цветок следует высадить в стаканы с субстратом, хорошо полить и накрыть полиэтиленовым пакетиком, пока появятся первые побеги. После того как растение прорастет, его следует поставить в хорошо освещенное место.

Чтобы растение щедро зацвело, стоит защепить первые 6 листочков, чтобы куст разветвлялся. Абутилон может начать цвести как через несколько недель, так и через несколько месяцев. Скорость цветения зависит от качества ухода за растением.

Абутилон необходимо регулярно поливать и подкармливать комплексными удобрениями для цветущих растений дважды в месяц. Растение любит повышенную влажность, поэтому полезно опрыскивать листья мягкой водой, особенно зимой, когда воздух в помещении становится сухим из-за отопления.

Комфортная температура для абутилона — +18–25°C летом и около +12–15°C зимой. Не стоит ставить горшок с цветком в местах со сквозняками.

Зацветет до 8 марта - как посадить неприхотливый цветок абутилон - фото 1
Абутилон в горшке. Фото: Pinterest

Ранее мы рассказывали, какие деревья нужно обязательно подрезать с января по март.

Также узнайте, какие растения высадить в теплице в январе.

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