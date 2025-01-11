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Как правильно косить траву — советы и инструкции

11 января 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как правильно косить траву - советы и инструкции от экспертов
Мужчина вручную косит траву. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Кошение травы — это не только эстетика, но и важный аспект ухода за газоном или огородом. Правильное кошение способствует здоровому росту травы, предупреждает распространение сорняков и улучшает общий вид участка.

Читайте нашу статью, чтобы узнать ценные советы по уходу за газоном.

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Перед кошением очистите территорию от камней, палочек и других предметов, которые могут повредить инструмент или стать причиной травм. Обязательно заточите лезвия, если это необходимо, и убедитесь, что оборудование исправно.

Высота среза зависит от типа травы:

  • для обычного газона оптимальная высота - 4–6 см;
  • в жаркое время оставляйте траву выше (6–8 см), чтобы предотвратить высыхание почвы.

Не стоит косить траву слишком низко, чтобы уменьшить риск роста сорняков. Косить лучше утром или вечером, когда трава сухая, но температура не слишком высокая. Избегайте кошения в жару, поскольку это может повредить траву и создать дополнительную нагрузку на инструмент.

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Мужчина косит траву. Фото: Pinterest

Косите в разных направлениях во время каждого сеанса, чтобы избежать неровностей и улучшить циркуляцию воздуха в газоне. Если трава очень высокая, сначала косите ее на большей высоте, а затем повторно уменьшите высоту среза.

Ранее мы рассказывали, какие деревья нужно обязательно подрезать с января по март.

Также узнайте, какие растения высадить в теплице в январе.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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