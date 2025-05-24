Що робити, якщо петрушка пожовтіла — чому це сталося, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай петрушки на городі. Фото: Freepik

Якщо ви вирощуєте петрушку на своєму городі та помітили, що на ній з’явилися жовті листочки, терміново рятуйте врожай. Досвідчені дачники розповіли, чому ця зелень почала жовтіти і як можна виправити цю проблему, щоб виростити смачну і зелену петрушку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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З настанням весняного тепла багато дачників одразу біжать на свій город, щоб зірвати свіжу зелень на салат чи страви. Проте, інколи буває так, що ця зелень, зокрема, петрушка, має жовті листочки. В результаті вона вже не буде такою, як би хотілося.

Щоб вирішити цю проблему, спочатку потрібно дізнатися, що стало причиною. Щойно ви це визначите, одразу починайте виправляти цю ситуацію. Щоб не припуститися помилки і не зіпсувати врожай, дізнайтеся, що саме варто робити.

Пожовтіле листя петрушки на городі. Фото: Freepik

Чому на петрушці з'явилися жовті листочки — як це виправити

Якщо ви помітили жовту петрушку, ймовірно, вона відчуває дефіцит азоту, тобто, земля виснажена, через що до неї не потрапляє поживного елементу. Щоб це виправити, спочатку зірвіть всі жовті листочки, а потім потрусіть деревною золою між рядами петрушки чи зробіть розчин з цього добрива і полийте зелень.

Щоб приготувати ефективну суміш, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Деревна зола — 200-300 грам

Вода — десять літрів

Розчиніть добриво у воді та полийте грядку, щоб наситити ґрунт потрібним йому азотом.

Процес поливу петрушки на городі. Фото: скриншот з YouTube

Також можна скористатися настоєм кропиви чи інших бур’янів, який буде не менш ефективним. Залиште настій на два-три тижні настоятися, а потім розведіть його водою у пропорції один до десяти і полийте свою петрушку. Але ця суміш має неприємний аромат, тому будьте обережними. Наливайте суміш під корінь, щоб вона не торкнулася листя зелені.

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