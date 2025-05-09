Як посіяти кріп на городі, щоб він швидко зійшов — покрокова інструкція, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай кропу на городі. Фото: Backyard Boss

Інколи, посіявши на своєму городі кріп, доводиться довго чекати на перші паростки, але якщо знати один секрет, то можна з легкістю виправити цю проблему. Досвідчені дачники розповіли, як посіяти цей вид зелені на городі, щоб він швидко зійшов і дав перший врожай вже за кілька днів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Крок перший — підготовка насіння

Перш ніж сіяти кріп на городі, потрібно замочити його насіння, залишивши в теплій воді на 24 години. Для кращого ефекту замочіть посівний матеріал у слабкому розчині марганцівки, щоб знезаразити його і захистити кріп від захворювань.

Після замочування потрібно підсушити насіння і за бажанням обробити його стимуляторами росту.

Крок другий — вибір ділянки

Сіяти кріп краще там, куди потрапляє сонячне світло, адже в тіні стебла витягуються, зелені стає менше, а весь аромат зникає. Тому краще обрати ділянку на городі, куди більшу частину дня потрапляє світло від сонячних променів.

Вирощування кропу на городі. Фото: Pinterest

Крок третій — підготовка ґрунту

Цей вид зелені дачники радять садити в легкий, пухкий, добре дренований і родючий ґрунт, який має нейтральну або слабокислу реакцію. Якщо у вас важка глиниста земля, додайте трохи перегною чи піску.

Крок четвертий — підготовка грядок

Спочатку перекопайте ґрунт на глибину штика лопати, внесіть на один квадратний метр десь п’ять-шість кілограмів перегною чи компосту та трохи деревного попелу. Потім гарно розпушіть верхній шар землі та вирівняйте грядку.

Збір врожаю кропу на городі. Фото: Epic Gardening

Крок п’ятий — посів насіння

Зробіть борозенки завглибшки десь один-два сантиметра на відстані між рядками десь 20 сантиметрів, обережно розкладіть насіння і посипте його зверху торфом або легкою пухкою землею. Потім полийте посіви лійкою, яка має маленькі отвори, або дрібнодисперсним розпилювачем.

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