Как посеять укроп на огороде, чтобы он быстро взошел — пошаговая инструкция, советы дачникам

Человек, который собирает урожай укропа на огороде. Фото: Backyard Boss

Иногда, посеяв на своем огороде укроп, приходится долго ждать первых ростков, но если знать один секрет, то можно с легкостью исправить эту проблему. Опытные дачники рассказали, как посеять этот вид зелени на огороде, чтобы он быстро взошел и дал первый урожай уже через несколько дней.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Шаг первый — подготовка семян

Прежде, чем сеять укроп на огороде, нужно замочить его семена, оставив в теплой воде на 24 часа. Для лучшего эффекта замочите посевной материал в слабом растворе марганцовки, чтобы обеззаразить его и защитить укроп от заболеваний.

После замачивания нужно подсушить семена и по желанию обработать их стимуляторами роста.

Шаг второй — выбор участка

Сеять укроп лучше там, куда попадает солнечный свет, ведь в тени стебли вытягиваются, зелени становится меньше, а весь аромат исчезает. Поэтому лучше выбрать участок на огороде, куда большую часть дня попадает свет от солнечных лучей.

Выращивание укропа на огороде. Фото: Pinterest

Шаг третий — подготовка почвы

Этот вид зелени дачники советуют сажать в легкую, рыхлую, хорошо дренированную и плодородную почву, которая имеет нейтральную или слабокислую реакцию. Если у вас тяжелая глинистая земля, добавьте немного перегноя или песка.

Шаг четвертый — подготовка грядок

Сначала перекопайте почву на глубину штыка лопаты, внесите на один квадратный метр где-то пять-шесть килограмм перегноя или компоста и немного древесной золы. Затем хорошо разрыхлите верхний слой земли и выровняйте грядку.

Сбор урожая укропа на огороде. Фото: Epic Gardening

Шаг пятый — посев семян

Сделайте бороздки глубиной где-то один-два сантиметра на расстоянии между рядками где-то 20 сантиметров, осторожно разложите семена и посыпьте их сверху торфом или легкой рыхлой землей. Затем полейте посевы лейкой, которая имеет маленькие отверстия, или мелкодисперсным распылителем.

Напомним, мы писали о том, чем стоит обработать семена укропа перед посевом на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя сажать возле укропа на огороде, чтобы не потерять урожай.

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