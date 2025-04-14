Де на городі не можна сіяти кріп, щоб не втратити врожай — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай кропу на городі. Фото: Echte Mamas

Кожна людина, яка має власну дачу, хоче виростити на своєму городі багато соковитої і ароматної зелені, зокрема, кропу, але не всюди його можна садити. Дізнайтеся, в яких місцях на городній ділянці категорично не можна сіяти цей вид зелені.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Біля поганих сусідів

Досвідчені дачники категорично не рекомендують сіяти кріп на городі біля парасолькових, адже вони страждають від одних і тих самих захворювань і шкідників. Йдеться про такі городні культури, як:

Петрушка

Селера

Морква тощо

Водночас, садити кріп рекомендується поруч із такими овочами, як:

Картопля

Капуста

Цибуля

Вирощування кропу на городі. Фото: Pinterest

У затінених місцях

Якщо ви посієте кріп на городі поруч із парканом, теплицями або певними рослинами, ви ризикуєте зібрати кволий врожай. Справа в тому, що вирощування кропу в таких місцях зробить його дрібним, не соковитим і не ароматним.

У піщаному ґрунті

Посіявши кріп у піщаному ґрунті, ви ризикуєте отримати кволий, рідкий і несмачний врожай. Тому краще знайти більш підходящу ділянку, де ґрунт пухкий і повітряний, адже саме такий "любить" зелень.

Посів насіння кропу на городі. Фото: Backyard Boss

У кислому ґрунті

Ні в якому разі не садіть кріп у кислому ґрунті, адже підходящий рівень кислотності для нього — не менше 6,3. Тому перед посівом зелені внесіть у ґрунт доломітове борошно. Але робити це потрібно за два-чотири тижні до посіву, однак, більш підходящий сезон — це осінь.

Між рядами

Багато дачників сіють кріп між рядами, де росте часник, цибуля, полуниця та інші рослини. Але ця зелень дуже не любить тісноту, тому для гарного врожаю дотримуйтеся певної відстані між культурами на городі.

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