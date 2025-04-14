Где на огороде нельзя сеять укроп, чтобы не потерять урожай — советы дачникам

Человек, который собирает урожай укропа на огороде. Фото: Echte Mamas

Каждый человек, имеющий собственную дачу, хочет вырастить на своем огороде много сочной и ароматной зелени, в частности, укропа, но не везде его можно сажать. Узнайте, в каких местах на огородном участке категорически нельзя сеять этот вид зелени.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Возле плохих соседей

Опытные дачники категорически не рекомендуют сеять укроп на огороде возле зонтичных, ведь они страдают от одних и тех же заболеваний и вредителей. Речь идет о таких огородных культурах, как:

Петрушка

Сельдерей

Морковь и т.д.

В то же время, сажать укроп рекомендуется рядом с такими овощами, как:

Картофель

Капуста

Лук

Выращивание укропа на огороде. Фото: Pinterest

В затененных местах

Если вы посеете укроп на огороде рядом с забором, теплицами или определенными растениями, вы рискуете собрать слабый урожай. Дело в том, что выращивание укропа в таких местах сделает его мелким, не сочным и не ароматным.

В песчаной почве

Посеяв укроп в песчаной почве, вы рискуете получить хилый, редкий и невкусный урожай. Поэтому лучше найти более подходящий участок, где почва рыхлая и воздушная, ведь именно такую "любит" зелень.

Посев семян укропа на огороде. Фото: Backyard Boss

В кислой почве

Ни в коем случае не сажайте укроп в кислой почве, ведь подходящий уровень кислотности для него — не менее 6,3. Поэтому перед посевом зелени внесите в почву доломитовую муку. Но делать это нужно за две-четыре недели до посева, однако, более подходящий сезон — это осень.

Между рядами

Многие дачники сеют укроп между рядами, где растет чеснок, лук, клубника и другие растения. Но эта зелень очень не любит тесноту, поэтому для хорошего урожая придерживайтесь определенного расстояния между культурами на огороде.

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