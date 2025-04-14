Где на огороде нельзя сеять укроп, чтобы не потерять урожай — советы дачникам

Урожай будет слабым — где нельзя сажать укроп на огороде
Каждый человек, имеющий собственную дачу, хочет вырастить на своем огороде много сочной и ароматной зелени, в частности, укропа, но не везде его можно сажать. Узнайте, в каких местах на огородном участке категорически нельзя сеять этот вид зелени.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
На каких грядках нельзя сеять укроп
Возле плохих соседей
Опытные дачники категорически не рекомендуют сеять укроп на огороде возле зонтичных, ведь они страдают от одних и тех же заболеваний и вредителей. Речь идет о таких огородных культурах, как:
- Петрушка
- Сельдерей
- Морковь и т.д.
В то же время, сажать укроп рекомендуется рядом с такими овощами, как:
- Картофель
- Капуста
- Лук
В затененных местах
Если вы посеете укроп на огороде рядом с забором, теплицами или определенными растениями, вы рискуете собрать слабый урожай. Дело в том, что выращивание укропа в таких местах сделает его мелким, не сочным и не ароматным.
В песчаной почве
Посеяв укроп в песчаной почве, вы рискуете получить хилый, редкий и невкусный урожай. Поэтому лучше найти более подходящий участок, где почва рыхлая и воздушная, ведь именно такую "любит" зелень.
В кислой почве
Ни в коем случае не сажайте укроп в кислой почве, ведь подходящий уровень кислотности для него — не менее 6,3. Поэтому перед посевом зелени внесите в почву доломитовую муку. Но делать это нужно за две-четыре недели до посева, однако, более подходящий сезон — это осень.
Между рядами
Многие дачники сеют укроп между рядами, где растет чеснок, лук, клубника и другие растения. Но эта зелень очень не любит тесноту, поэтому для хорошего урожая придерживайтесь определенного расстояния между культурами на огороде.
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