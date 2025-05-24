Что делать, если петрушка пожелтела — почему это произошло, советы дачникам

Человек, который собирает урожай петрушки на огороде. Фото: Freepik

Если вы выращиваете петрушку на своем огороде и заметили, что на ней появились желтые листочки, срочно спасайте урожай. Опытные дачники рассказали, почему эта зелень начала желтеть и как можно исправить эту проблему, чтобы вырастить вкусную и зеленую петрушку.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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С наступлением весеннего тепла многие дачники сразу бегут на свой огород, чтобы сорвать свежую зелень на салат или блюда. Однако, иногда бывает так, что эта зелень, в частности, петрушка, имеет желтые листочки. В результате она уже не будет такой, как бы хотелось.

Чтобы решить эту проблему, сначала нужно узнать, что стало причиной. Как только вы это определите, сразу начинайте исправлять эту ситуацию. Чтобы не допустить ошибку и не испортить урожай, узнайте, что именно стоит делать.

Пожелтевшие листья петрушки на огороде. Фото: Freepik

Почему на петрушке появились желтые листочки — как это исправить

Если вы заметили желтую петрушку, вероятно, она испытывает дефицит азота, то есть, земля истощена, из-за чего в нее не попадает питательного элемента. Чтобы это исправить, сначала сорвите все желтые листочки, а затем потрусите древесной золой между рядами петрушки или сделайте раствор из этого удобрения и полейте зелень.

Чтобы приготовить эффективную смесь, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Древесная зола — 200-300 грамм

Вода — десять литров

Растворите удобрение в воде и полейте грядку, чтобы насытить почву нужным ей азотом.

Процесс полива петрушки на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Также можно воспользоваться настоем крапивы или других сорняков, который будет не менее эффективным. Оставьте настой на две-три недели настояться, а затем разведите его водой в пропорции один к десяти и полейте свою петрушку. Но эта смесь имеет неприятный аромат, поэтому будьте осторожны. Наливайте смесь под корень, чтобы она не коснулась листьев зелени.

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