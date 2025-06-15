Почему нельзя сажать щавель на огороде — советы дачникам

Процесс сбора урожая щавеля на огороде. Фото: Freepik

Многие хозяйки готовят зеленый борщ, главным ингредиентом которого является щавель, но на огороде эта зелень может стать настоящей проблемой. Опытные дачники рассказали, почему лучше не сажать это растение на своем участке и как оно на самом деле вредит урожаю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Щавель — это многолетнее растение, которое не требует особого ухода, но может навредить другим культурам на огороде. Опытные дачники категорически не рекомендуют выращивать эту зелень на огороде из-за того, как она влияет на урожай.

Узнайте, почему ни в коем случае не стоит сажать это растение на огороде и где это лучше делать, если есть большое желание его вырастить на своем участке.

Выращивание щавеля на огороде. Фото: Freepik

Почему не стоит выращивать щавель на участке

Несмотря на то, что щавель считается полезной зеленью, он может сильно навредить другим растениям вокруг. Дело в том, что эта культура довольно быстро разрастается. Через несколько лет этот щавель может стать диким, горьким и совсем непригодным к употреблению.

Причина в том, что щавель очень любит воду, а ее он берет из других растений на огороде, тем самым, не давая им хорошо расти и развиваться. К тому же, щавель может стать настоящим сорняком, который истощает почву и не дает соседним растениям расти.

Где лучше сажать щавель

Если вы хотите посадить щавель, чтобы делать из него свежие салаты или вкусные зеленые борщи, вам стоит знать, где его лучше выращивать. Опытные дачники рекомендуют делать это на границе участка, чтобы он не пускал сорняки на огород.

Кроме того, важно выбирать место, где щавель, хоть и будет разрастаться, но не будет мешать другим растениям на огороде.

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