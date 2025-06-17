Какие деревья нельзя рубить возле дома, чтобы избежать беды — народные приметы

Не рубите эти деревья возле дома — навлечете страшную беду
Деревья возле дома — не только эстетика и тень в жару. Наши предки издавна верили, что растения, которые растут рядом с домом, имеют свою силу, энергию и душу. Именно поэтому к вырубке некоторых относились с особой осторожностью.
Какие именно деревья категорически нельзя рубить возле дома, чтобы избежать беды и несчастий, — узнавайте далее в статье.
Три дерева, которые нельзя рубать возле дома — приметы и народная мудрость
1. Калина
Калина хоть технически и не совсем дерево, а куст, но она в украинской традиции является символом женской силы, красоты, материнства и связи с родной землей. Ее никогда нельзя было просто так рубить или ломать.
По народным приметам, срубленные калиновые ветви могут забрать счастье в доме. Особенно плохо — разжигать костер из веток калины: огонь якобы забирает любовь и благополучие. Если была необходимость убрать калину, выкорчевывали весь куст.
2. Орех
Орех считался "живым" деревом с душой и памятью. Люди верили, что это дерево способно запоминать обиду и мстить тем, кто наносит ему вред. Сломанные или срубленные ветви ореха могут стать причиной потери здоровья, пожара или финансовой неудачи.
По древним верованиям, внутри ореха могут жить духи — как добрые, так и злые. Срубленное дерево — это потеря их "жилища", а значит, повод для мести. Именно поэтому, если срубить орех возле дома, можно навлечь несчастье.
3. Яблоня
Яблоня — еще одно "сакральное" дерево во дворе. Она символизирует достаток, продолжение рода и любовь. Особенно сильно связана с судьбой девушек в семье. По народному поверью, если срубить яблоню, в доме могут начаться неурядицы, а девушки потеряют шанс на счастливое замужество.
Наши предки верили, что рубить яблони, особенно плодородные, нельзя молодым людям — это якобы забирает у них жизненную силу или даже грозит смертью. Вместо этого для корчевания сада приглашали кого-то чужого — чтобы избежать прямого влияния на энергетику семьи.
Также нельзя рубить яблоневое дерево с 1 марта до октября, потому что в этот период они "сочат" — то есть дают сок. Сок в дереве приравнивали к крови у человека. Уничтожение дерева в это время — как нанести боль живому существу.
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