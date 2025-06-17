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Главная Дом Не рубите эти деревья возле дома — навлечете страшную беду

Не рубите эти деревья возле дома — навлечете страшную беду

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Дата публикации 17 июня 2025 12:22
Какие деревья нельзя рубить возле дома, чтобы избежать беды — народные приметы
Женщина ухаживает за деревом в саду. Фото: freepik.com
Ключові моменти Три дерева, которые нельзя рубать возле дома — приметы и народная мудрость

Деревья возле дома — не только эстетика и тень в жару. Наши предки издавна верили, что растения, которые растут рядом с домом, имеют свою силу, энергию и душу. Именно поэтому к вырубке некоторых относились с особой осторожностью.

Какие именно деревья категорически нельзя рубить возле дома, чтобы избежать беды и несчастий, — узнавайте далее в статье.

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Три дерева, которые нельзя рубать возле дома — приметы и народная мудрость

1. Калина

Калина хоть технически и не совсем дерево, а куст, но она в украинской традиции является символом женской силы, красоты, материнства и связи с родной землей. Ее никогда нельзя было просто так рубить или ломать.

По народным приметам, срубленные калиновые ветви могут забрать счастье в доме. Особенно плохо — разжигать костер из веток калины: огонь якобы забирает любовь и благополучие. Если была необходимость убрать калину, выкорчевывали весь куст.

 

Какие деревья нельзя рубить у дома, чтобы избежать беды — калина
Куст калины с плодами. Фото: google.com

2. Орех

Орех считался "живым" деревом с душой и памятью. Люди верили, что это дерево способно запоминать обиду и мстить тем, кто наносит ему вред. Сломанные или срубленные ветви ореха могут стать причиной потери здоровья, пожара или финансовой неудачи.

По древним верованиям, внутри ореха могут жить духи — как добрые, так и злые. Срубленное дерево — это потеря их "жилища", а значит, повод для мести. Именно поэтому, если срубить орех возле дома, можно навлечь несчастье.

 

Какие деревья нельзя рубить у дома, чтобы избежать беды — орех
Спелые плоды грецкого ореха. Фото: svitroslyn.ua

3. Яблоня

Яблоня — еще одно "сакральное" дерево во дворе. Она символизирует достаток, продолжение рода и любовь. Особенно сильно связана с судьбой девушек в семье. По народному поверью, если срубить яблоню, в доме могут начаться неурядицы, а девушки потеряют шанс на счастливое замужество.

Наши предки верили, что рубить яблони, особенно плодородные, нельзя молодым людям — это якобы забирает у них жизненную силу или даже грозит смертью. Вместо этого для корчевания сада приглашали кого-то чужого — чтобы избежать прямого влияния на энергетику семьи.

Также нельзя рубить яблоневое дерево с 1 марта до октября, потому что в этот период они "сочат" — то есть дают сок. Сок в дереве приравнивали к крови у человека. Уничтожение дерева в это время — как нанести боль живому существу.

 

Какие деревья нельзя рубить у дома, чтобы избежать беды — яблоня
Яблоневые деревья в саду. Фото: depositphotos.com

Ранее мы рассказывали, можно ли рубить бузину во дворе.

Напомним, мы писали, что будет, если посадить барвинок возле дома по народным приметам.

Также советуем узнать, какие растения нельзя сажать в саду из-за их "агрессивности".

деревья растения советы сад народные приметы
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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