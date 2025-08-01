Чому на сливі немає врожаю — як врятувати дерево, поради дачникам

Дачник, який збирає врожай сливи в саду. Фото: Decorexpro

Щороку вирощуєте на своїй садовій ділянці сливу, але на ній досі немає жодного плода? Досвідчені дачники пояснили, що впливає на відсутність врожаю на плодовому дереві та як це виправити, щоб насолоджуватися смачними фруктами з власної ділянки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому на сливі немає плодів

Відсутність врожаю на сливі може бути через дефіцит живлення, підмерзання, погане запилення чи невідповідний ґрунт. А ще це може бути через захворювання і шкідників, а також через неправильно сформовану крону на плодовому дереві.

Врожай сливи на гілці дерева. Фото: Pinterest

Як відновити урожай на сливі

Запам’ятайте, що слива погано росте на важких і кислих ґрунтах, тому навесні та восени потрібно його підживлювати. До того ж біля сливи повинно рости дерево, яке запилюватиме її. Воно може рости або на вашій ділянці, або на території сусідів.

А ще цю рослину в саду потрібно обов’язково обробляти від шкідників і хвороб, які не дають йому формувати достатню кількість плодів.

Врожай на сливовому дереві в саду. Фото: Agroklub

Якщо на дереві вже довго немає врожаю, зверніть увагу на його крону — занадто густа або погано обрізана створює тінь і ускладнює доступ запилювачів. Потрібно регулярно обрізати рослину, щоб її сили були направлені на формування плодів.

А ще дуже важливо правильно поливати сливу, адже надмірна кількість вологи, як і її дефіцит, погано впливає на врожайність. Особливо це важливо тоді, коли сливове дерево квітне і зав’язує плоди. Крім того, не забувайте мульчувати землю навколо стовбура сливи, щоб утримати вологу і покращити родючість ґрунту.

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