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Зі сливи падають зелені плоди — чому і як врятувати врожай

1 травня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чому зі сливи осипаються плоди ще зеленими — причини і як врятувати врожай, поради
Людина, яка збирає врожай сливи з дерева. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Деякі дачники стикаються з такою проблемою, як осипання плодів з дерев, зокрема, зі сливи, і цьому є пояснення. Досвідчені садівники пояснили, чому зі сливового дерева падають плоди, які ще не дозріли, і як можна врятувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Чому слива скидає зелені плоди

Інколи зі сливи осипаються зелені плоди через те, що їй банально не вистачає вологи чи поживних елементів, які потрібні їй для гарного росту і плодоношення. Також плоди можуть падати через те, що слива "підхопила" якусь хворобу або постраждала від шкідників.

Слива
Врожай сливи на плодовому дереві. Фото: Pixabay

Як можна врятувати врожай сливи

Якщо вашій сливі не вистачає поживних елементів, зокрема, калію, фосфору чи цинку, навесні обов’язково підживіть її сечовиною. Для цього приготуйте суміш з таких інгредієнтів, як:

  • Порошок сечовини — 120 грамів 
  • Вода — десять літрів

У червні підживіть дерево органічним добривом, а для цього приготуйте суміш з таких інгредієнтів, як:

  • Гній — четверта частина
  • Вода — одне відро

Поливайте сливове дерева приблизно шість разів на сезон, особливо тоді, коли влітку майже немає опадів. Щоб плоди виросли соковитими, поливайте сливу за 20 днів до моменту збору врожаю.

Полив саженца
Полив молодого саджанця в саду. Фото: Pexels

Якщо ваше дерево постраждало від шкідників, зокрема, від попелиці, приготуйте мильний розчин. Для цього змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Натерте господарське мило — 100 грамів
  • Вода — десять літрів

Розчиніть мило у воді та покропіть дерево сливи, щоб захистити його від попелиці.

Щоб відлякати мурах від сливи, приготуйте розчин борної кислоти, а для цього змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Борна кислота — два грами
  • Вода — один літр

Розведіть кислоту у воді та покропіть дерево, щоб захистити його від набридливих мурах.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна вирощувати сливу з вишнею на одній ділянці. 

Раніше ми розповідали про те, чому на сливі немає плодів і як можна врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, чому жовтіє листя на сливі та як врятувати врожай.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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