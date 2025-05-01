Почему со сливы осыпаются плоды еще зелеными — причины и как спасти урожай, советы

Со сливы падают зеленые плоды — почему и как спасти урожай
Некоторые дачники сталкиваются с такой проблемой, как осыпание плодов с деревьев, в частности, со сливы, и этому есть объяснение. Опытные садоводы объяснили, почему со сливового дерева падают плоды, которые еще не созрели, и как можно спасти урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Почему слива сбрасывает зеленые плоды
Иногда со сливы осыпаются зеленые плоды из-за того, что ей банально не хватает влаги или питательных элементов, которые нужны ей для хорошего роста и плодоношения. Также плоды могут падать из-за того, что слива "подхватила" какую-то болезнь или пострадала от вредителей.
Как можно спасти урожай сливы
Если вашей сливе не хватает питательных элементов, в частности, калия, фосфора или цинка, весной обязательно подкормите ее мочевиной. Для этого приготовьте смесь из таких ингредиентов, как:
- Порошок мочевины — 120 грамм
- Вода — десять литров
В июне подкормите дерево органическим удобрением, а для этого приготовьте смесь из таких ингредиентов, как:
- Навоз — четвертая часть
- Вода — одно ведро
Поливайте сливовое дерева примерно шесть раз в сезон, особенно тогда, когда летом почти нет осадков. Чтобы плоды выросли сочными, поливайте сливу за 20 дней до момента сбора урожая.
Если ваше дерево пострадало от вредителей, в частности, от тли, приготовьте мыльный раствор. Для этого смешайте между собой такие ингредиенты, как:
- Натертое хозяйственное мыло — 100 грамм
- Вода — десять литров
Растворите мыло в воде и побрызгайте дерево сливы, чтобы защитить его от тли.
Чтобы отпугнуть муравьев от сливы, приготовьте раствор борной кислоты, а для этого смешайте между собой такие ингредиенты, как:
- Борная кислота — два грамма
- Вода — один литр
Разведите кислоту в воде и побрызгайте дерево, чтобы защитить его от надоедливых муравьев.
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