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Со сливы падают зеленые плоды — почему и как спасти урожай

1 мая 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему со сливы осыпаются плоды еще зелеными — причины и как спасти урожай, советы
Человек, который собирает урожай сливы с дерева. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Некоторые дачники сталкиваются с такой проблемой, как осыпание плодов с деревьев, в частности, со сливы, и этому есть объяснение. Опытные садоводы объяснили, почему со сливового дерева падают плоды, которые еще не созрели, и как можно спасти урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Иногда со сливы осыпаются зеленые плоды из-за того, что ей банально не хватает влаги или питательных элементов, которые нужны ей для хорошего роста и плодоношения. Также плоды могут падать из-за того, что слива "подхватила" какую-то болезнь или пострадала от вредителей.

Слива
Урожай сливы на плодовом дереве. Фото: Pixabay

Как можно спасти урожай сливы

Если вашей сливе не хватает питательных элементов, в частности, калия, фосфора или цинка, весной обязательно подкормите ее мочевиной. Для этого приготовьте смесь из таких ингредиентов, как:

  • Порошок мочевины — 120 грамм
  • Вода — десять литров

В июне подкормите дерево органическим удобрением, а для этого приготовьте смесь из таких ингредиентов, как:

  • Навоз — четвертая часть
  • Вода — одно ведро

Поливайте сливовое дерева примерно шесть раз в сезон, особенно тогда, когда летом почти нет осадков. Чтобы плоды выросли сочными, поливайте сливу за 20 дней до момента сбора урожая.

Полив саженца
Полив молодого саженца в саду. Фото: Pexels

Если ваше дерево пострадало от вредителей, в частности, от тли, приготовьте мыльный раствор. Для этого смешайте между собой такие ингредиенты, как:

  • Натертое хозяйственное мыло — 100 грамм
  • Вода — десять литров

Растворите мыло в воде и побрызгайте дерево сливы, чтобы защитить его от тли.

Чтобы отпугнуть муравьев от сливы, приготовьте раствор борной кислоты, а для этого смешайте между собой такие ингредиенты, как:

  • Борная кислота — два грамма
  • Вода — один литр

Разведите кислоту в воде и побрызгайте дерево, чтобы защитить его от надоедливых муравьев.

Напомним, мы писали о том, можно ли выращивать сливу с вишней на одном участке.

Ранее мы рассказывали о том, почему на сливе нет плодов и как можно спасти урожай.

Также мы сообщали о том, почему желтеют листья на сливе и как спасти урожай.

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16:43 Apple бьет тревогу — хакеры атакуют iPhone в 100 странах мира

16:33 Сырский провел совещание по результатам ВСУ в апреле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:30 Сибига прокомментировал соглашение о недрах с США — детали

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