Почему со сливы осыпаются плоды еще зелеными — причины и как спасти урожай, советы

Человек, который собирает урожай сливы с дерева. Фото: Freepik

Некоторые дачники сталкиваются с такой проблемой, как осыпание плодов с деревьев, в частности, со сливы, и этому есть объяснение. Опытные садоводы объяснили, почему со сливового дерева падают плоды, которые еще не созрели, и как можно спасти урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Иногда со сливы осыпаются зеленые плоды из-за того, что ей банально не хватает влаги или питательных элементов, которые нужны ей для хорошего роста и плодоношения. Также плоды могут падать из-за того, что слива "подхватила" какую-то болезнь или пострадала от вредителей.

Урожай сливы на плодовом дереве. Фото: Pixabay

Как можно спасти урожай сливы

Если вашей сливе не хватает питательных элементов, в частности, калия, фосфора или цинка, весной обязательно подкормите ее мочевиной. Для этого приготовьте смесь из таких ингредиентов, как:

Порошок мочевины — 120 грамм

Вода — десять литров

В июне подкормите дерево органическим удобрением, а для этого приготовьте смесь из таких ингредиентов, как:

Навоз — четвертая часть

Вода — одно ведро

Поливайте сливовое дерева примерно шесть раз в сезон, особенно тогда, когда летом почти нет осадков. Чтобы плоды выросли сочными, поливайте сливу за 20 дней до момента сбора урожая.

Полив молодого саженца в саду. Фото: Pexels

Если ваше дерево пострадало от вредителей, в частности, от тли, приготовьте мыльный раствор. Для этого смешайте между собой такие ингредиенты, как:

Натертое хозяйственное мыло — 100 грамм

Вода — десять литров

Растворите мыло в воде и побрызгайте дерево сливы, чтобы защитить его от тли.

Чтобы отпугнуть муравьев от сливы, приготовьте раствор борной кислоты, а для этого смешайте между собой такие ингредиенты, как:

Борная кислота — два грамма

Вода — один литр

Разведите кислоту в воде и побрызгайте дерево, чтобы защитить его от надоедливых муравьев.

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