Почему на сливе нет урожая — как спасти дерево, советы дачникам

Слива не плодоносит — почему так и как можно возобновить урожай
Каждый год выращиваете на своем садовом участке сливу, но на ней до сих пор нет ни одного плода? Опытные дачники объяснили, что влияет на отсутствие урожая на плодовом дереве и как это исправить, чтобы наслаждаться вкусными фруктами с собственного участка.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Почему на сливе нет плодов
Отсутствие урожая на сливе может быть из-за дефицита питания, подмерзания, плохого опыления или неподходящей почвы. А еще это может быть из-за заболеваний и вредителей, а также из-за неправильно сформированной кроны на плодовом дереве.
Как возобновить урожай на сливе
Запомните, что слива плохо растет на тяжелых и кислых почвах, поэтому весной и осенью нужно ее подкармливать. К тому же, возле сливы должно расти дерево, которое будет опылять ее. Оно может расти либо на вашем участке, либо на территории соседей.
А еще это растение в саду нужно обязательно обрабатывать от вредителей и болезней, которые не дают ему формировать достаточное количество плодов.
Если на дереве уже долго нет урожая, обратите внимание на его крону — слишком густая или плохо обрезанная создает тень и затрудняет доступ опылителей. Нужно регулярно обрезать растение, чтобы его силы были направлены на формирование плодов.
А еще очень важно правильно поливать сливу, ведь чрезмерное количество влаги, как и ее дефицит, плохо влияет на урожайность. Особенно это важно тогда, когда сливовое дерево цветет и завязывает плоды. Кроме того, не забывайте мульчировать землю вокруг ствола сливы, чтобы удержать влагу и улучшить плодородие почвы.
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