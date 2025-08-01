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Слива не плодоносит — почему так и как можно возобновить урожай

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 16:54
Почему на сливе нет урожая — как спасти дерево, советы дачникам
Дачник, который собирает урожай сливы в саду. Фото: Decorexpro

Каждый год выращиваете на своем садовом участке сливу, но на ней до сих пор нет ни одного плода? Опытные дачники объяснили, что влияет на отсутствие урожая на плодовом дереве и как это исправить, чтобы наслаждаться вкусными фруктами с собственного участка.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему на сливе нет плодов

Отсутствие урожая на сливе может быть из-за дефицита питания, подмерзания, плохого опыления или неподходящей почвы. А еще это может быть из-за заболеваний и вредителей, а также из-за неправильно сформированной кроны на плодовом дереве.

Слива
Урожай сливы на ветке дерева. Фото: Pinterest

Как возобновить урожай на сливе

Запомните, что слива плохо растет на тяжелых и кислых почвах, поэтому весной и осенью нужно ее подкармливать. К тому же, возле сливы должно расти дерево, которое будет опылять ее. Оно может расти либо на вашем участке, либо на территории соседей.

А еще это растение в саду нужно обязательно обрабатывать от вредителей и болезней, которые не дают ему формировать достаточное количество плодов.

Сливовое дерево
Урожай на сливовом дереве в саду. Фото: Agroklub

Если на дереве уже долго нет урожая, обратите внимание на его крону — слишком густая или плохо обрезанная создает тень и затрудняет доступ опылителей. Нужно регулярно обрезать растение, чтобы его силы были направлены на формирование плодов.

А еще очень важно правильно поливать сливу, ведь чрезмерное количество влаги, как и ее дефицит, плохо влияет на урожайность. Особенно это важно тогда, когда сливовое дерево цветет и завязывает плоды. Кроме того, не забывайте мульчировать землю вокруг ствола сливы, чтобы удержать влагу и улучшить плодородие почвы.

Напомним, мы писали о том, можно ли сажать сливу с вишней на одном участке в саду.

Ранее мы рассказывали о том, почему плоды со сливы падают еще зелеными и как это исправить.

Также мы сообщали о том, почему желтеют листья на сливе и как вернуть урожай.

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Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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