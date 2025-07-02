Що робити, якщо сливи почали тріскатися — причини та поради, як врятувати врожай

Сливи потріскалися на дереві. Фото: freepik.com

Сливи почали тріскатися прямо на дереві, хоча ще вчора виглядали ідеально? Ця проблема знайома багатьом садівникам, особливо після дощу або різкої зміни погоди. На жаль, такі плоди швидко псуються, піддаються гнилі, і стають легкою здобиччю для ос. Однак добрі новини є: тріскання слив можна не лише попередити, а й зупинити на ранньому етапі.

Чому саме тріскається шкірка сливи, як захистити врожай — Новини.LIVE розповідає з посиланням на Pixelinform.

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Поява тріщин на плодах — це не просто естетична проблема, а втрата врожаю. Тріщини — це відкриті ворота для інфекцій, гнилі та шкідників. Тому важливо не допустити розриву шкірки, зміцнивши її заздалегідь.

Найчастіше це трапляється після дощів, особливо якщо перед цим була тривала спека чи посуха.

Ось як це працює:

Коріння дерева після сухого періоду активно поглинає вологу. Надлишок води миттєво потрапляє у плоди. М'якоть починає швидко набухати зсередини, а шкірка — не встигає розтягнутися.

Також якщо у слив не вистачає кальцію, їхня шкірка стає крихкою, втрачає еластичність і розривається.

Садівниця збирає сливи. Фото: shutterstock.com

Як запобігти трісканню слив — простий та дієвий метод

Садівники рекомендують використовувати кальцієві обприскування. Така обробка допомагає зробити шкірку слив більш міцною, еластичною та стійкою до перепадів вологості.

Що потрібно:

Хлористий кальцій (сухий або 10% розчин з аптеки). Вода. Кілька ложок рідкого мила або спеціальний засіб, щоб розчин кальцію краще тримався на листі та плодах.

Як приготувати розчин: 10-15 г сухого хлористого кальцію або 100 мл 10% аптечного розчину розчиніть у 10 л води. Додайте "прилипач", щоб розчин краще тримався на листі та плодах.

Як правильно обробляти дерева

Дотримуйтесь таких простих порад:

Обприскування проводьте в суху похмуру погоду або ввечері, щоб уникнути опіків. Наносьте розчин на листя та плоди — не на ґрунт. Обробку проводьте завчасно, ще до появи перших тріщин.

Графік обприскувань — коли обробляти сливу від розтріскування

Оптимальний графік обробок:

Перша обробка — коли плоди досягли розміру вишні. Друга обробка — через 14 днів після першої. Третя (ключова) — приблизно за 3–4 тижні до збирання врожаю.

Важливо: якщо ви пропустили перші етапи — не панікуйте. Навіть одне вчасне обприскування у фазі активного росту слив вже дасть відчутний результат.

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