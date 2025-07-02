Что делать, если сливы начали трескаться — причины и советы, как спасти урожай

Сливы на дереве начали трескаться — как спасти урожай
Сливы начали трескаться прямо на дереве, хотя еще вчера выглядели идеально? Эта проблема знакома многим садоводам, особенно после дождя или резкой смены погоды. К сожалению, такие плоды быстро портятся, подвергаются гнили, и становятся легкой добычей для ос. Однако хорошие новости есть: трескание слив можно не только предупредить, но и остановить на раннем этапе.
Почему именно трескается кожура сливы, как защитить урожай — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Pixelinform.
Почему сливы начинают трескаться — главная причина
Появление трещин на плодах — это не просто эстетическая проблема, а потеря урожая. Трещины — это открытые ворота для инфекций, гнили и вредителей. Поэтому важно не допустить разрыва кожуры, укрепив ее заранее.
Чаще всего это случается после дождей, особенно если перед этим была длительная жара или засуха.
Вот как это работает:
- Корни дерева после сухого периода активно поглощают влагу.
- Избыток воды мгновенно попадает в плоды.
- Мякоть начинает быстро набухать изнутри, а кожура — не успевает растянуться.
Также если у слив не хватает кальция, их кожура становится хрупкой, теряет эластичность и разрывается.
Как предотвратить трескание слив — простой и действенный метод
Садоводы рекомендуют использовать кальциевые опрыскивания. Такая обработка помогает сделать кожуру слив более прочной, эластичной и устойчивой к перепадам влажности.
Что потребуется:
- Хлористый кальций (сухой или 10% раствор из аптеки).
- Вода.
- Несколько ложек жидкого мыла или специальное средство, чтобы раствор кальция лучше держался на листьях и плодах.
Как приготовить раствор: 10-15 г сухого хлористого кальция или 100 мл 10% аптечного раствора растворите в 10 л воды. Добавьте "прилипатель", чтобы раствор лучше держался на листьях и плодах.
Как правильно обрабатывать деревья
Следуйте таким простым советам:
- Опрыскивание проводите в сухую пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать ожогов.
- Наносите раствор на листья и плоды — не на почву.
- Обработку проводите заблаговременно, еще до появления первых трещин.
График опрыскиваний — когда обрабатывать сливу от растрескивания
Оптимальный график обработок:
- Первая обработка — когда плоды достигли размера вишни.
- Вторая обработка — через 14 дней после первой.
- Третья (ключевая) — примерно за 3-4 недели до уборки урожая.
Важно: если вы пропустили первые этапы — не паникуйте. Даже одно своевременное опрыскивание в фазе активного роста слив уже даст ощутимый результат.
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