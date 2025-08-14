Видео
Главная Дом и огород Ни в коем случае не сажайте иву во дворе — чем это опасно

Ни в коем случае не сажайте иву во дворе — чем это опасно

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 02:45
Почему нельзя сажать иву во дворе — народные приметы, советы дачникам
Большая ива в поле и посадка дерева в саду. Фото: коллаж Новини.LIVE

К сожалению, далеко не все деревья можно сажать в своем дворе, и ива входит в этот список. Узнайте, по каким причинам категорически не рекомендуется высаживать это грациозное растение возле своего дома согласно народным приметам и с практической точки зрения.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Почему лучше не сажать иву возле дома

Народные приметы

Предки в давние времена считали, что человек, который посадит иву в своем дворе, в том же году уйдет из жизни. Дело в том, что ветви этого дерева использовали во время ритуалов на Проводное воскресенье. В древности верили, что ива приводит к усталости, конфликтам и даже депрессии. А еще ее нельзя сажать в честь дня рождения ребенка.

Опасность для дома

Все разновидности этого дерева имеют мощные корни, которые могут навредить дому. Дело в том, что корни могут проникать в канализационные трубы, водопроводы и даже фундамент дома, а еще они могут приводить к трещинам в бетоне, порче труб и разрушению дорожек во дворе.

Ива
Пышная ива возле дома. Фото: Decorexpro

Активное осыпание листьев и веток

С ивы интенсивно опадают ветки, листья и сережки, особенно осенью, поэтому вам придется чуть ли не ежедневно убирать это все. К тому же, ветви хрупкие и легко ломаются от сильного ветра, а это может привести к повреждению имущества и даже травмированию людей.

Вред для других растений вокруг

Ива любит влажные условия, поэтому она хорошо себя чувствует у рек, пруда или болот. Но во дворе корни этого дерева высушивают землю, которая становится непригодной для других растений вокруг. Ива буквально отбирает все силы у культур вокруг.

Напомним, мы писали о том, какие деревья категорически нельзя рубить возле дома.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья нельзя сажать возле дома, ведь они притягивают молнию.

Также мы сообщали о том, какое дерево во дворе может принести настоящее несчастье.

