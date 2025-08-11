Відео
Головна Дім та город Які рослини краще не вирощувати біля лаванди — поради

Які рослини краще не вирощувати біля лаванди — поради

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 12:22
Що не можна садити біля лаванди на клумбі — поради дачникам
Людина, яка зрізає лаванди в саду. Фото: Freepik

Якщо ви хочете виростити на своїй клумбі найгарнішу лаванду, вам варто не лише гарно доглядати її, а й посадити біля неї правильних "сусідів". Досвідчені садівники розповіли, які рослини точно ніколи не можна висаджувати поруч із цією квіткою, щоб не зіпсувати її цвітіння й аромат.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Лаванда — це дуже гарна ароматна рослина, яка створює декоративний вигляд на клумбі. Але для дійсно гарного цвітіння необхідно дотримуватися певних умов, зокрема сусідства з іншими рослинами. Річ у тім, що деякі рослини можуть пригнітити ріст лаванди, тому від спільного вирощування варто відмовитися.

Дізнайтеся, що ні в якому разі не рекомендується садити поруч із лавандою у саду. 

Лаванда
Зібраний букет з лаванди в полі. Фото: Pinterest

Які рослини не можна сіяти поруч із лавандою в саду

Розрив-трава

Ця рослина любить рости в тіні, а також потребує зволоженої землі, на відміну від лаванди, яка, навпаки, любить сонце і мінімальний полив. Потреби цих рослин настільки різні, що якщо ви посадите їх разом, ви ризикуєте пригнітити ріст однієї з них. На жаль, найчастіше це стосується лаванди.

Недотрога мелкоцветковая
Розрив-трава дрібноцвіта у лісі. Фото: Pinterest

Хоста

Попри те, що хоста створює декоративний вигляд разом із лавандою, вона дуже не любить прямих сонячних променів. Річ у тім, що листя цієї рослини отримує опіки від сонця, тому її категорично не рекомендується вирощувати біля лаванди на клумбі.

Хоста
Великий кущ хости в саду. Фото: Freepik

Камелія

Дачники вважають цю рослину доволі ніжною, а сама вона любить вологі умови та напівтінь. Камелія любить одне середовище, яке зовсім не підходить лаванді. Тому сусідство цих обидвох рослин може погано вплинути на їхнє зростання та розвиток.

Камелия
Пишні бутони камелії на рослинах. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які квіти можна посадити на клумбі в серпні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, як можна виростити пишні хризантеми на клумбі. 

Також ми повідомляли про те, коли краще садити гортензію в саду, щоб вона пишно цвіла.

рослини квіти поради сад лаванда
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
