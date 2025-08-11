Що не можна садити біля лаванди на клумбі — поради дачникам

Людина, яка зрізає лаванди в саду. Фото: Freepik

Якщо ви хочете виростити на своїй клумбі найгарнішу лаванду, вам варто не лише гарно доглядати її, а й посадити біля неї правильних "сусідів". Досвідчені садівники розповіли, які рослини точно ніколи не можна висаджувати поруч із цією квіткою, щоб не зіпсувати її цвітіння й аромат.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Лаванда — це дуже гарна ароматна рослина, яка створює декоративний вигляд на клумбі. Але для дійсно гарного цвітіння необхідно дотримуватися певних умов, зокрема сусідства з іншими рослинами. Річ у тім, що деякі рослини можуть пригнітити ріст лаванди, тому від спільного вирощування варто відмовитися.

Дізнайтеся, що ні в якому разі не рекомендується садити поруч із лавандою у саду.

Зібраний букет з лаванди в полі. Фото: Pinterest

Які рослини не можна сіяти поруч із лавандою в саду

Розрив-трава

Ця рослина любить рости в тіні, а також потребує зволоженої землі, на відміну від лаванди, яка, навпаки, любить сонце і мінімальний полив. Потреби цих рослин настільки різні, що якщо ви посадите їх разом, ви ризикуєте пригнітити ріст однієї з них. На жаль, найчастіше це стосується лаванди.

Розрив-трава дрібноцвіта у лісі. Фото: Pinterest

Хоста

Попри те, що хоста створює декоративний вигляд разом із лавандою, вона дуже не любить прямих сонячних променів. Річ у тім, що листя цієї рослини отримує опіки від сонця, тому її категорично не рекомендується вирощувати біля лаванди на клумбі.

Великий кущ хости в саду. Фото: Freepik

Камелія

Дачники вважають цю рослину доволі ніжною, а сама вона любить вологі умови та напівтінь. Камелія любить одне середовище, яке зовсім не підходить лаванді. Тому сусідство цих обидвох рослин може погано вплинути на їхнє зростання та розвиток.

Пишні бутони камелії на рослинах. Фото: Pinterest

