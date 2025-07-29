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Головна Дім та город Як змусити хризантеми пишно квітнути — важливі моменти догляду

Як змусити хризантеми пишно квітнути — важливі моменти догляду

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 01:12
Як виростити пишні хризантеми в саду — корисні поради дачникам
Жінка, яка доглядає хризантеми в саду. Фото: Pinterest

Кожен досвідчений садівник знає, що хризантеми не потребують особливого догляду, але для пишного цвітіння доведеться трохи прикласти зусилля. Дізнайтеся, як можна змусити ці популярні рослини гарно квітнути, щоб отримати розкішний букет з них.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Вибір правильної ділянки

Багато хризантем розквітає в осінню пору року, оскільки тривалий світловий день негативно впливає на них. Тому краще вирощувати хризантеми не на відкритій місцевості, а там, де хоча б інколи з’являється тінь.

Полив рослин

Хризантеми потребують постійного зволоження, тому досвідчені дачники рекомендують регулярно поливати їх. І хоча ці рослини вміють витримувати засуху, їм, все одно, краще зволоження.

Полив хризантем
Процедура поливу хризантем у саду. Фото: Epic Gardening

Чим підгодувати хризантеми для гарного цвітіння

Нітроамофоска

На етапі бутонізації потрібно внести правильне добриво, яке покращить якість квіток, збільшить розмір і зробить відтінок яскравішим. Причому, робити це краще нітроамофоскою, до складу якої входить азот, фосфор і калій. 

Для приготування ефективного добрива вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Нітроамофоска — 30 грамів
  • Вода — одне відро

Змішайте між собою ці інгредієнти і таку кількість внесіть під один кущ хризантем. Якщо ви не хочете розбавляти добриво, можете внести його в сухому вигляді. Після цього обов’язково рясно полийте рослини, щоб поживні елементи з добрива краще проникали до коріння квітів.

Подкормка хризантем
Підживлення хризантем у саду. Фото: Decorexpro

Деревна зола

Якщо ви не хочете купувати мінеральні добрива, ви можете взяти інгредієнти, які є у вас вдома. Наприклад, деревну золу, яка не тільки підживить хризантеми, а й захистить їх від шкідників.

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно поливати квіти на клумбі під час спеки.

Раніше ми розповідали про те, чим треба підживити троянди в липні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, які квіти в саду категорично не можна обрізати.

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Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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