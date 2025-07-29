Как вырастить пышные хризантемы в саду — полезные советы дачникам

Как заставить хризантемы пышно цвести — важные моменты ухода
Каждый опытный садовод знает, что хризантемы не требуют особого ухода, но для пышного цветения придется немного приложить усилия. Узнайте, как можно заставить эти популярные растения красиво цвести, чтобы получить роскошный букет из них.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Что нужно хризантемам для пышного цветения
Выбор правильного участка
Многие хризантемы расцветают в осеннее время года, поскольку длительный световой день негативно влияет на них. Поэтому лучше выращивать хризантемы не на открытой местности, а там, где хотя бы иногда появляется тень.
Полив растений
Хризантемы нуждаются в постоянном увлажнении, поэтому опытные дачники рекомендуют регулярно поливать их. И хотя эти растения умеют выдерживать засуху, им, все равно, предпочтительнее увлажнение.
Чем подкормить хризантемы для красивого цветения
Нитроаммофоска
На этапе бутонизации нужно внести правильное удобрение, которое улучшит качество цветков, увеличит размер и сделает оттенок ярче. Причем, делать это лучше нитроаммофоской, в состав которой входит азот, фосфор и калий.
Для приготовления эффективного удобрения вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Нитроаммофоска — 30 грамм
- Вода — одно ведро
Смешайте между собой эти ингредиенты и такое количество внесите под один куст хризантем. Если вы не хотите разбавлять удобрение, можете внести его в сухом виде. После этого обязательно обильно полейте растения, чтобы питательные элементы из удобрения лучше проникали к корням цветов.
Древесная зола
Если вы не хотите покупать минеральные удобрения, вы можете взять ингредиенты, которые есть у вас дома. Например, древесную золу, которая не только подкормит хризантемы, но и защитит их от вредителей.
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