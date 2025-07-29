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Главная Дом и огород Как заставить хризантемы пышно цвести — важные моменты ухода

Как заставить хризантемы пышно цвести — важные моменты ухода

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 01:12
Как вырастить пышные хризантемы в саду — полезные советы дачникам
Женщина, которая ухаживает за хризантемами в саду. Фото: Pinterest

Каждый опытный садовод знает, что хризантемы не требуют особого ухода, но для пышного цветения придется немного приложить усилия. Узнайте, как можно заставить эти популярные растения красиво цвести, чтобы получить роскошный букет из них.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Выбор правильного участка

Многие хризантемы расцветают в осеннее время года, поскольку длительный световой день негативно влияет на них. Поэтому лучше выращивать хризантемы не на открытой местности, а там, где хотя бы иногда появляется тень.

Полив растений

Хризантемы нуждаются в постоянном увлажнении, поэтому опытные дачники рекомендуют регулярно поливать их. И хотя эти растения умеют выдерживать засуху, им, все равно, предпочтительнее увлажнение.

Полив хризантем
Процедура полива хризантем в саду. Фото: Epic Gardening

Чем подкормить хризантемы для красивого цветения

Нитроаммофоска

На этапе бутонизации нужно внести правильное удобрение, которое улучшит качество цветков, увеличит размер и сделает оттенок ярче. Причем, делать это лучше нитроаммофоской, в состав которой входит азот, фосфор и калий.

Для приготовления эффективного удобрения вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Нитроаммофоска — 30 грамм
  • Вода — одно ведро

Смешайте между собой эти ингредиенты и такое количество внесите под один куст хризантем. Если вы не хотите разбавлять удобрение, можете внести его в сухом виде. После этого обязательно обильно полейте растения, чтобы питательные элементы из удобрения лучше проникали к корням цветов.

Подкормка хризантем
Подкормка хризантем в саду. Фото: Decorexpro

Древесная зола

Если вы не хотите покупать минеральные удобрения, вы можете взять ингредиенты, которые есть у вас дома. Например, древесную золу, которая не только подкормит хризантемы, но и защитит их от вредителей.

Напомним, мы писали о том, как нужно поливать цветы на клумбе во время жары.

Ранее мы рассказывали о том, чем надо подкормить розы в июле 2025 года.

Также мы сообщали о том, какие цветы в саду категорически нельзя обрезать.

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Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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