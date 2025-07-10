Які квіти в саду не можна обрізати — чим це небезпечно, поради дачникам

Людина, яка обрізає гортензії в саду. Фото: Pinterest

Садівники з досвідом знають, що одним з головних етапів вирощування квітів на клумбі є обрізка, але не всім вона підходить. Дізнайтеся, яким рослинам ця процедура може принести багато проблем, тому її ні в якому разі не можна проводити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Ангелонія

Ця ефектна рослина не потребує особливого догляду і має багато різних відтінків. У багатьох кліматичних зонах ця квітка росте без зупинки, починаючи з весни і закінчуючи восени, та не потребує обрізки. Справа в тому, що ангелонія може стати слабкою через цю процедуру, тому краще не чіпати її.

Квіти ангелонії під час цвітіння в саду. Фото: Pixabay

Наперстянка пурпурова

Ця рослина привертає увагу бджіл і метеликів, оскільки в її суцвіттях міститься багато нектару. Коли ця квітка відцвітає, дачники завжди хочуть обрізати її стебла. Однак, повторне цвітіння буде набагато слабшим, в результаті чого ви можете втратити цю рослину наступного сезону.

Наперстянка пурпурова у саду. Фото: Pinterest

Ехінацея

Ця рослина вважається однією з найстійкіших для квітника, адже вона довго цвіте, чудово себе почуває на бідних ґрунтах і має лікувальну дію. Якщо ви обріжете ехінацею, ви порушите її природне самосівання і вона не зможе самостійно відновитися наступного року.

Яскраві квіти ехінацеї у саду. Фото: Pinterest

Гортензії

На перший погляд, ці рослини здаються невибагливими, але процедура обрізки потребує уважного підходу. Це залежить від сорту, адже деякі рослини цвітуть виключно на минулорічних пагонах. Перш, ніж обрізати ці популярні квіти, вам потрібно визначити, який саме сорт росте на вашій клумбі, щоб не залишитися без рослин.

Пишні бутони гортензії на клумбі. Фото: Pinterest

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