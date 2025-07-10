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Головна Дім Ніколи не обрізайте ці квіти в саду — які та чим це загрожує

Ніколи не обрізайте ці квіти в саду — які та чим це загрожує

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 03:13
Які квіти в саду не можна обрізати — чим це небезпечно, поради дачникам
Людина, яка обрізає гортензії в саду. Фото: Pinterest

Садівники з досвідом знають, що одним з головних етапів вирощування квітів на клумбі є обрізка, але не всім вона підходить. Дізнайтеся, яким рослинам ця процедура може принести багато проблем, тому її ні в якому разі не можна проводити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Рослини, які не можна обрізати

Ангелонія

Ця ефектна рослина не потребує особливого догляду і має багато різних відтінків. У багатьох кліматичних зонах ця квітка росте без зупинки, починаючи з весни і закінчуючи восени, та не потребує обрізки. Справа в тому, що ангелонія може стати слабкою через цю процедуру, тому краще не чіпати її.

Ангелония
Квіти ангелонії під час цвітіння в саду. Фото: Pixabay

Наперстянка пурпурова

Ця рослина привертає увагу бджіл і метеликів, оскільки в її суцвіттях міститься багато нектару. Коли ця квітка відцвітає, дачники завжди хочуть обрізати її стебла. Однак, повторне цвітіння буде набагато слабшим, в результаті чого ви можете втратити цю рослину наступного сезону.

Наперстянка пурпурная
Наперстянка пурпурова у саду. Фото: Pinterest

Ехінацея

Ця рослина вважається однією з найстійкіших для квітника, адже вона довго цвіте, чудово себе почуває на бідних ґрунтах і має лікувальну дію. Якщо ви обріжете ехінацею, ви порушите її природне самосівання і вона не зможе самостійно відновитися наступного року.

Эхинацея
Яскраві квіти ехінацеї у саду. Фото: Pinterest

Гортензії

На перший погляд, ці рослини здаються невибагливими, але процедура обрізки потребує уважного підходу. Це залежить від сорту, адже деякі рослини цвітуть виключно на минулорічних пагонах. Перш, ніж обрізати ці популярні квіти, вам потрібно визначити, який саме сорт росте на вашій клумбі, щоб не залишитися без рослин.

Гортензии
Пишні бутони гортензії на клумбі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які вуличні рослини можна з легкістю виростити з живців. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини посадити в саду, щоб вони привертали бджіл. 

Також ми повідомляли про те, які квіти посадити біля будинку, щоб вони захищали від зла.

рослини квіти поради сад обрізання
Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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