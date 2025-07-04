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Головна Дім Як обрізати квіти, коли вони відцвіли — важливі правила

Як обрізати квіти, коли вони відцвіли — важливі правила

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 12:22
Як правильно обрізати рослини після цвітіння — корисні поради садівникам
Людина, яка обрізає рослини після цвітіння. Фото: Pinterest

Багаторічні рослини потребують гарного догляду, причому, не лише під час, а й після закінчення періоду цвітіння. Досвідчені садівники розповіли, як правильно обрізати квіти, які вже відцвіли, і що робити після цієї процедури, щоб не зіпсувати їх.

Новини.LIVE ділиться корисним порадами для садівників.

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Як обрізати рослини, які більше не цвітуть

Щоб не припуститися помилки і правильно обрізати рослини, які вже відцвіли, необхідно дотримуватися простих, але важливих правил. По-перше, якщо на стеблах немає листя, то їх потрібно обрізати біля самої основи, а якщо є, то робити це треба до першого листка, щоб рослина краще росла і ставала густішою.

Обрезка цветов
Процедура обрізки квітів після цвітіння. Фото: Pinterest

Такі багаторічні квіти, як гайлардія чи пупавка, рясно цвітуть в першій половині літа, а ось після цього майже не ростуть більше. Тому щойно ці рослини відцвітуть, їх потрібно обрізати низько, відступивши кілька сантиметрів від поверхні землі.

Те ж саме стосується обрієти та інших рослин, які схожі на килим і починають рясно рости після такої обрізки. Однак, після обрізки рослин їх не можна "кидати напризволяще". Ці квіти обов’язково потрібно доглядати, щоб їхнє цвітіння не зіпсувалося.

Обрезка розы
Обрізка троянди, яка відцвіла. Фото: Daily Express

Що треба робити з квітами після обрізки

Після обрізки рослин обов’язково стежте за тим, в якому стані їхнє листя і який вигляд вони мають. Якщо ви помітили пожовклі чи уражені листки, обов’язково їх видаліть. Це допоможе зменшити ризик розвитку хвороб і покращить вентиляцію в кущах.

До того ж, після процедури обрізки необхідно підживити ці рослини комплексним добривом, щоб вони швидше відновилися.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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