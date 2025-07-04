Як правильно обрізати рослини після цвітіння — корисні поради садівникам

Людина, яка обрізає рослини після цвітіння. Фото: Pinterest

Багаторічні рослини потребують гарного догляду, причому, не лише під час, а й після закінчення періоду цвітіння. Досвідчені садівники розповіли, як правильно обрізати квіти, які вже відцвіли, і що робити після цієї процедури, щоб не зіпсувати їх.

Новини.LIVE ділиться корисним порадами для садівників.

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Як обрізати рослини, які більше не цвітуть

Щоб не припуститися помилки і правильно обрізати рослини, які вже відцвіли, необхідно дотримуватися простих, але важливих правил. По-перше, якщо на стеблах немає листя, то їх потрібно обрізати біля самої основи, а якщо є, то робити це треба до першого листка, щоб рослина краще росла і ставала густішою.

Процедура обрізки квітів після цвітіння. Фото: Pinterest

Такі багаторічні квіти, як гайлардія чи пупавка, рясно цвітуть в першій половині літа, а ось після цього майже не ростуть більше. Тому щойно ці рослини відцвітуть, їх потрібно обрізати низько, відступивши кілька сантиметрів від поверхні землі.

Те ж саме стосується обрієти та інших рослин, які схожі на килим і починають рясно рости після такої обрізки. Однак, після обрізки рослин їх не можна "кидати напризволяще". Ці квіти обов’язково потрібно доглядати, щоб їхнє цвітіння не зіпсувалося.

Обрізка троянди, яка відцвіла. Фото: Daily Express

Що треба робити з квітами після обрізки

Після обрізки рослин обов’язково стежте за тим, в якому стані їхнє листя і який вигляд вони мають. Якщо ви помітили пожовклі чи уражені листки, обов’язково їх видаліть. Це допоможе зменшити ризик розвитку хвороб і покращить вентиляцію в кущах.

До того ж, після процедури обрізки необхідно підживити ці рослини комплексним добривом, щоб вони швидше відновилися.

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