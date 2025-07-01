Коли правильно обрізати троянди в саду — поради дачникам

Коли обрізати троянди, щоб не зіпсувати їхнє цвітіння — поради
Влітку на клумбі починають активно квітнути троянди, але щоб вони потішили пишними бутонами, їх варто правильно обрізати. Досвідчені садівники розповіли, коли краще обрізати ці популярні рослини залежно від сорту.
Про це розповідає Homes&Gardens.
Коли варто обрізати троянди у саду
Кущові сорти
Якщо ви вирощуєте на клумбі кущові троянди, можете їх обрізати наприкінці грудня, в січні або в лютому. Але це стосується тих регіонів, де зими м’які. Якщо ви живете там, де холодні зими, краще проводити цю процедуру на початку весни, коли троянди починають рости. Робити це можна, починаючи з лютого і закінчуючи початком квітня.
У випадку з кущовими сортами важливо їх встигнути обрізати, адже пізня процедура, як і занадто рання, можуть завдати шкоди вашим квітам. Якщо ви повторно вирощуєте квітучі кущові троянди, можете їх трохи підрізати впродовж усього літа.
Плетисті сорти
Оскільки ці сорти вважаються витривалими, їх можна сміливо обрізати, а робити це краще, починаючи з пізньої осені та закінчуючи зимою. Ідеально буде це зробити в листопаді. Якщо ви не встигнете, ви можете витратити купу часу на вирощування троянд.
Якщо ви не встигли обрізати плетистий сорт троянд до березня, ви ще можете це зробити.
Кучеряві сорти
Троянди кучерявих сортів дають довгі та гнучкі стебла впродовж усього вегетаційного періоду. Тому експерти рекомендують їх обрізати в літню пору року після того, як вони перестануть квітнути. Річ у тім, що після цього такі троянди дадуть нові пагони для цвітіння наступного сезону.
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