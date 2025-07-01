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Головна Дім Коли обрізати троянди, щоб не зіпсувати їхнє цвітіння — поради

Коли обрізати троянди, щоб не зіпсувати їхнє цвітіння — поради

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 16:54
Коли правильно обрізати троянди в саду — поради дачникам
Дачниця, яка обрізає кущ троянд у саду. Фото: Truc Mania

Влітку на клумбі починають активно квітнути троянди, але щоб вони потішили пишними бутонами, їх варто правильно обрізати. Досвідчені садівники розповіли, коли краще обрізати ці популярні рослини залежно від сорту.

Про це розповідає Homes&Gardens.

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Кущові сорти

Якщо ви вирощуєте на клумбі кущові троянди, можете їх обрізати наприкінці грудня, в січні або в лютому. Але це стосується тих регіонів, де зими м’які. Якщо ви живете там, де холодні зими, краще проводити цю процедуру на початку весни, коли троянди починають рости. Робити це можна, починаючи з лютого і закінчуючи початком квітня.

У випадку з кущовими сортами важливо їх встигнути обрізати, адже пізня процедура, як і занадто рання, можуть завдати шкоди вашим квітам. Якщо ви повторно вирощуєте квітучі кущові троянди, можете їх трохи підрізати впродовж усього літа.

Кустовая роза
Рожеві троянди кущового сорту в саду. Фото: Pinterest

Плетисті сорти

Оскільки ці сорти вважаються витривалими, їх можна сміливо обрізати, а робити це краще, починаючи з пізньої осені та закінчуючи зимою. Ідеально буде це зробити в листопаді. Якщо ви не встигнете, ви можете витратити купу часу на вирощування троянд.

Якщо ви не встигли обрізати плетистий сорт троянд до березня, ви ще можете це зробити.

Плетистая роза
Плетистий сорт рожевих троянд. Фото: Pinterest

Кучеряві сорти

Троянди кучерявих сортів дають довгі та гнучкі стебла впродовж усього вегетаційного періоду. Тому експерти рекомендують їх обрізати в літню пору року після того, як вони перестануть квітнути. Річ у тім, що після цього такі троянди дадуть нові пагони для цвітіння наступного сезону.

Кучерявые розы
Кучеряві троянди біля будинку. Фото: Homes&Gardens

Нагадаємо, ми писали про те, чому троянди не цвітуть і як можна це виправити. 

Раніше ми розповідали про те, чому бутони троянд почали темніти і як врятувати квіти. 

Також ми повідомляли про те, що не можна садити біля троянд у саду.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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