Як позбутися трипсів на трояндах — безпечні народні методи, поради дачникам

Наявність трипсів на бутоні троянди. Кадр з відео YouTube

Справжні садівниці знають, що троянди — це королеви для будь-якої клумби, але інколи буває так, що їх атакують так звані трипси. Досвідчені дачники розповіли, як можна ефективно і водночас безпечно захистити ці квіти від надокучливих шкідників.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Хто такі трипси

Трипси — це маленькі комахи до двох міліметрів з видовженим тілом і крилами, які схожі на пір’я. Вони доволі часто атакують троянди через те, що пелюстки, бруньки і молоді пагони на цих рослинах вважаються для них найкращим джерелом живлення.

Якщо ви бачите на трояндах маленькі сріблясті плями, псування пуп’янків, чорні, блискучі "крапки" чи жовте листя, це означає, що вони постраждали від трипсів. У такому випадку потрібно терміново вживати певні міри, а якщо ви не хочете нашкодити трояндам, скористайтеся народними методами.

Кілька трипсів на листі рослини. Фото: Pinterest

Як врятувати троянди від трипсів народними засобами

Господарське чи рідке мило

Для приготування ефективної суміші візьміть:

Господарське чи рідке мило — 20 грамів

Тепла вода — один літр

Розчиніть мило у воді, ретельно перемішайте і обприскайте постраждалі троянди ввечері або рано вранці кілька разів кожні три-п’ять днів. Завдяки милу на квітах з’являється плівка, яка знищує захисний восковий шар шкідників, через що вони висихають і гинуть.

Часник

Для приготування суміші візьміть:

Великі зубчики — п’ять-шість штучок

Окріп — один літр

Подрібніть зубчики часнику, залийте окропом і залиште настоюватися на 24 години, після чого процідіть готовий настій і обприскуйте троянди один раз на три дні.

Процедура обприскування троянд у саду. Фото: Freepik

Клей

Розташуйте сині чи жовті клейові пастки навколо троянд, щоб трипси прилипли до них.

Тютюн чи кульбаби

Для приготування настою візьміть:

Сухий тютюн чи кульбаби — 100 грамів

Вода — один літр

Мило

Залийте рослини водою, залиште настоятися на одну добу, потім розведіть настій з водою у пропорції один до двох, додаючи мило, і обприскайте ним свої квіти.

Нагадаємо, ми писали про те, чому троянди не цвітуть і як можна врятувати квіти.

Раніше ми розповідали про те, чому бутони троянд стають темними і як це виправити.

Також ми повідомляли про те, що не можна садити біля троянд на клумбі.