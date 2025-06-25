Как избавиться от трипсов на розах — безопасные народные методы, советы дачникам

Наличие трипсов на бутоне розы. Кадр из видео YouTube

Настоящие садоводы знают, что розы — это королевы для любой клумбы, но иногда бывает так, что их атакуют так называемые трипсы. Опытные дачники рассказали, как можно эффективно и в то же время безопасно защитить эти цветы от надоедливых вредителей.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Кто такие трипсы

Трипсы — это маленькие насекомые до двух миллиметров с удлиненным телом и крыльями, которые похожи на перья. Они довольно часто атакуют розы из-за того, что лепестки, почки и молодые побеги на этих растениях считаются для них самым лучшим источником питания.

Если вы видите на розах маленькие серебристые пятна, порчу бутонов, черные, блестящие "точки" или желтые листья, это означает, что они пострадали от трипсов. В таком случае нужно срочно принимать определенные меры, а если вы не хотите навредить розам, воспользуйтесь народными методами.

Несколько трипсов на листьях растения. Фото: Pinterest

Как спасти розы от трипсов народными средствами

Хозяйственное или жидкое мыло

Для приготовления эффективной смеси возьмите:

Хозяйственное или жидкое мыло — 20 грамм

Теплая вода — один литр

Растворите мыло в воде, тщательно перемешайте и опрыскайте пострадавшие розы вечером или рано утром несколько раз каждые три-пять дней. Благодаря мылу на цветах появляется пленка, которая уничтожает защитный восковой слой вредителей, из-за чего они высыхают и погибают.

Чеснок

Для приготовления смеси возьмите:

Крупные зубчики — пять-шесть штучек

Кипяток — один литр

Измельчите зубчики чеснока, залейте кипятком и оставьте настаиваться на 24 часа, после чего процедите готовый настой и опрыскивайте розы один раз в три дня.

Процедура опрыскивания роз в саду. Фото: Freepik

Клей

Расположите синие или желтые клеевые ловушки вокруг роз, чтобы трипсы прилипли к ним.

Табак или одуванчики

Для приготовления настоя возьмите:

Сухой табак или одуванчик — 100 грамм

Вода — один литр

Мыло

Залейте растения водой, оставьте настояться на одни сутки, затем разведите настой с водой в пропорции один к двум, добавляя мыло, и опрыскивайте им свои цветы.

Напомним, мы писали о том, почему розы не цветут и как можно спасти цветы.

Ранее мы рассказывали о том, почему бутоны роз становятся темными и как это исправить.

Также мы сообщали о том, что нельзя сажать возле роз на клумбе.