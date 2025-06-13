Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім Цвістимуть цілий рік — що варто зробити з трояндами в червні 2025

Цвістимуть цілий рік — що варто зробити з трояндами в червні 2025

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 16:54
Що треба зробити з трояндами в червні 2025, щоб вони пишно цвіли цілий рік — поради садівникам
Людина, яка обприскує троянду в саду. Фото: Backyard Boss
Ключові моменти Як змусити троянди пишно цвісти

У червні всі господині, які вирощують троянди на своїй клумбі, починають замислюватися над тим, як же можна виростити найгарніші квіти. Досвідчені садівники розповіли, чим необхідно обробити і підживити ці популярні рослини, щоб їхнє цвітіння не зупинялося до кінця року.

Про це розповідає Express.

Реклама
Читайте також:

Як змусити троянди пишно цвісти

Чим важливо обробити троянди в червні 2025 

Щоб троянди виросли гарними і пишними, їх потрібно постійно поливати, адже від дефіциту вологи в них з’являється стрес, і вони не цвітуть. Однак, дачники рекомендують замульчувати землю навколо цих квітів. Для цього вам потрібно навколо кущів розсипати шар компосту, тирси чи деревної кори завтовшки приблизно п’ять сантиметрів.

Після такого ґрунт надовше залишається зволоженим, а коріння не отримує опіків. У такому випадку троянди можна поливати двічі на тиждень і краще це робити зранку, щоб волога не почала випаровуватися з ґрунту під сонячними променями.

Також до мульчування досвідчені садівники рекомендують додати підживлення, адже в такому випадку всі поживні елементи надовше затримаються в ґрунті.

Роза
Обприскування бутонів троянд в саду. Фото: Pinterest

Чим варто підживити троянди в червні

Садівники з досвідом рекомендують підживлювати троянди добривами, до складу яких входить азот, калій і фосфор. Такими добривами може бути сульфат калію чи гумат натрію. Але перш, ніж користуватися цими добривами, варто прочитати інструкцію на пакуваннях.

Також у червні можна підживити троянди кавовою гущею, яка має багатий хімічний склад і гарно розпушує ґрунт. Біля кожного куща цієї квітки викопайте маленьку траншею і додайте туди по 100 грамів сухої кавової гущі, а потім закопайте її і рясно полийте.

Нагадаємо, ми писали про те, чому бутони троянд стали темними і як врятувати квіти. 

Раніше ми розповідали про те, як врятувати троянду, яка почала перетворюватися на шипшину. 

Також ми повідомляли про те, що не можна садити біля троянди в саду.

літо рослини квіти поради сад троянди
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації