Що треба зробити з трояндами в червні 2025, щоб вони пишно цвіли цілий рік — поради садівникам

Людина, яка обприскує троянду в саду. Фото: Backyard Boss

У червні всі господині, які вирощують троянди на своїй клумбі, починають замислюватися над тим, як же можна виростити найгарніші квіти. Досвідчені садівники розповіли, чим необхідно обробити і підживити ці популярні рослини, щоб їхнє цвітіння не зупинялося до кінця року.

Про це розповідає Express.

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Чим важливо обробити троянди в червні 2025

Щоб троянди виросли гарними і пишними, їх потрібно постійно поливати, адже від дефіциту вологи в них з’являється стрес, і вони не цвітуть. Однак, дачники рекомендують замульчувати землю навколо цих квітів. Для цього вам потрібно навколо кущів розсипати шар компосту, тирси чи деревної кори завтовшки приблизно п’ять сантиметрів.

Після такого ґрунт надовше залишається зволоженим, а коріння не отримує опіків. У такому випадку троянди можна поливати двічі на тиждень і краще це робити зранку, щоб волога не почала випаровуватися з ґрунту під сонячними променями.

Також до мульчування досвідчені садівники рекомендують додати підживлення, адже в такому випадку всі поживні елементи надовше затримаються в ґрунті.

Обприскування бутонів троянд в саду. Фото: Pinterest

Чим варто підживити троянди в червні

Садівники з досвідом рекомендують підживлювати троянди добривами, до складу яких входить азот, калій і фосфор. Такими добривами може бути сульфат калію чи гумат натрію. Але перш, ніж користуватися цими добривами, варто прочитати інструкцію на пакуваннях.

Також у червні можна підживити троянди кавовою гущею, яка має багатий хімічний склад і гарно розпушує ґрунт. Біля кожного куща цієї квітки викопайте маленьку траншею і додайте туди по 100 грамів сухої кавової гущі, а потім закопайте її і рясно полийте.

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