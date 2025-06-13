Что надо сделать с розами в июне 2025, чтобы они пышно цвели круглый год — советы садоводам

Человек, который опрыскивает розу в саду. Фото: Backyard Boss

В июне все хозяйки, которые выращивают розы на своей клумбе, начинают задумываться над тем, как же можно вырастить самые красивые цветы. Опытные садоводы рассказали, чем необходимо обработать и подкормить эти популярные растения, чтобы их цветение не останавливалось до конца года.

Об этом рассказывает Express.

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Чем важно обработать розы в июне 2025

Чтобы розы выросли красивыми и пышными, их нужно постоянно поливать, ведь от дефицита влаги у них появляется стресс, и они не цветут. Однако, дачники рекомендуют замульчировать землю вокруг этих цветов. Для этого вам нужно вокруг кустов рассыпать слой компоста, опилок или древесной коры толщиной примерно пять сантиметров.

После такого почва дольше остается увлажненной, а корни не получают ожогов. В таком случае розы можно поливать дважды в неделю и лучше это делать утром, чтобы влага не начала испаряться из почвы под солнечными лучами.

Также к мульчированию опытные садоводы рекомендуют добавить подкормку, ведь в таком случае все питательные элементы надолго задержатся в почве.

Опрыскивание бутонов роз в саду. Фото: Pinterest

Чем стоит подкормить розы в июне

Садоводы с опытом рекомендуют подкармливать розы удобрениями, в состав которых входит азот, калий и фосфор. Такими удобрениями может быть сульфат калия или гумат натрия. Но прежде, чем пользоваться этими удобрениями, стоит прочитать инструкцию на упаковках.

Также в июне можно подкормить розы кофейной гущей, которая имеет богатый химический состав и хорошо разрыхляет почву. Возле каждого куста этого цветка выкопайте маленькую траншею и добавьте туда по 100 грамм сухой кофейной гущи, а затем закопайте ее и обильно полейте.

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