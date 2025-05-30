Чому троянди не цвітуть — причини і як врятувати рослини, поради дачникам

Людина, яка доглядає кущ троянд в саду. Фото: Pusulahaber

Кожна господиня знає, що троянди — це справжні королеви будь-якої клумби, але, на жаль, часто буває, що вони відмовляються цвісти. Досвідчені дачники розповіли, чому ці популярні квіти не цвітуть і що зробити, щоб повернути цим рослинам розкіш і красу.

Новіини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Неправильний ґрунт для рослин

Трояндам потрібен легкий окультурений суглинок чи добре удобрені супіски. Водночас, ґрунт повинен бути гарно дренованим і структурованим, у ньому не повинно бути застою води чи високого залягання ґрунтових вод.

Якщо ґрунт, в якому ростуть троянди, бідний, до них не поступатимуть необхідні поживні елементи. Тому краще в такому випадку підживити землю перегноєм, компостом і мінеральними добривами.

Кущ троянд на клумбі в саду. Фото: Decorexpro

Неправильне місце для рослин

Якщо на кущі троянд потрапляє тінь, це може сильно вплинути на кількість квітів чи взагалі на їхню наявність. Справа в тому, що ці популярні рослини люблять рости під сонячними променями і в теплих умовах.

Багатьом сортам троянди для гарного росту і рясного цвітіння потрібно від шести до восьми годин світла від сонячних променів на добу.

Наявність кореневої порослі

Сортові троянди щеплені на підщепу, а якщо припуститися помилки, навколо кущів може з’явитися коренева поросль. Справа в тому, що на підщені формуються бруньки, які починають активно рости біля сортових пагонів.

Ця підщепа сильніша за саму квітку, тому щойно з’являються пагони, їх потрібно одразу обрізати.

Кущ троянди без бутонів. Фото: Pinterest

Наявність захворювань і шкідників

Якщо ви помітили, що бутони почали вкриватися білим нальотом і зовсім відпадати, це означає, що ваші троянди "підчепили" хвороби. В результаті ваші троянди не будуть повноцінно цвісти і тішити ваше око великими і красивими бутонами.

Щоб своєчасно врятувати ці квіти, варто час від часу оглядати їх на предмет відсутності шкідників чи хвороб.

Утворення "сліпих" пагонів

Велика кількість пагонів на кущах троянди повинні утворювати квіти, але буває так, що на рослинах з’являються так звані "сліпі" пагони, на яких немає бутонів. Ці пагони можуть утворюватися з таких причин, як:

Весняні заморозки

Нестача поживних елементів

Надмірна кількість добрив із вмістом азоту

Псування кореня

Неправильна обрізка

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