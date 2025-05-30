Почему розы не цветут — причины и как спасти растения, советы дачникам

Человек, который ухаживает за кустом роз в саду. Фото: Pusulahaber

Каждая хозяйка знает, что розы — это настоящие королевы любой клумбы, но, к сожалению, часто бывает, что они отказываются цвести. Опытные дачники рассказали, почему эти популярные цветы не цветут и что сделать, чтобы вернуть этим растениям роскошь и красоту.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Неправильная почва для растений

Розам нужен легкий окультуренный суглинок или хорошо удобренные супеси. В то же время, почва должна быть хорошо дренированной и структурированной, в ней не должно быть застоя воды или высокого залегания грунтовых вод.

Если почва, в которой растут розы, бедная, к ним не будут поступать необходимые питательные элементы. Поэтому лучше в таком случае подкормить землю перегноем, компостом и минеральными удобрениями.

Куст роз на клумбе в саду. Фото: Decorexpro

Неправильное место для растений

Если на кусты роз попадает тень, это может сильно повлиять на количество цветов или вообще на их наличие. Дело в том, что эти популярные растения любят расти под солнечными лучами и в теплых условиях.

Многим сортам розы для хорошего роста и обильного цветения нужно от шести до восьми часов света от солнечных лучей в сутки.

Наличие корневой поросли

Сортовые розы привиты на подвой, а если допустить ошибку, вокруг кустов может появиться корневая поросль. Дело в том, что на подвое формируются почки, которые начинают активно расти возле сортовых побегов.

Этот подвой сильнее самого цветка, поэтому как только появляются побеги, их нужно сразу обрезать.

Куст розы без бутонов. Фото: Pinterest

Наличие заболеваний и вредителей

Если вы заметили, что бутоны начали покрываться белым налетом и вовсе отпадать, это значит, что ваши розы "подцепили" болезни. В результате ваши розы не будут полноценно цвести и радовать ваш глаз большими и красивыми бутонами.

Чтобы своевременно спасти эти цветы, стоит время от времени осматривать их на предмет отсутствия вредителей или болезней.

Образование "слепых" побегов

Большое количество побегов на кустах розы должны образовывать цветы, но бывает так, что на растениях появляются так называемые "слепые" побеги, на которых нет бутонов. Эти побеги могут образовываться по таким причинам, как:

Весенние заморозки

Недостаток питательных элементов

Чрезмерное количество удобрений с содержанием азота

Порча корня

Неправильная обрезка

Напомним, мы писали о том, почему роза становится черной и как можно спасти цветок.

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