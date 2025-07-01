Когда правильно обрезать розы в саду — советы дачникам

Дачница, которая обрезает куст роз в саду. Фото: Truc Mania

Летом на клумбе начинают активно цвести розы, но чтобы они порадовали пышными бутонами, их стоит правильно обрезать. Опытные садоводы рассказали, когда лучше обрезать эти популярные растения в зависимости от сорта.

Об этом рассказывает Homes&Gardens.

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Кустовые сорта

Если вы выращиваете на клумбе кустовые розы, можете их обрезать в конце декабря, в январе или в феврале. Но это касается тех регионов, где зимы мягкие. Если вы живете там, где холодные зимы, лучше проводить эту процедуру в начале весны, когда розы начинают расти. Делать это можно, начиная с февраля и заканчивая началом апреля.

В случае с кустовыми сортами важно их успеть обрезать, ведь поздняя процедура, как и слишком ранняя, может нанести вред вашим цветам. Если вы повторно выращиваете цветущие кустовые розы, можете их немного подрезать в течение всего лета.

Розовые розы кустового сорта в саду. Фото: Pinterest

Плетистые сорта

Поскольку эти сорта считаются выносливыми, их можно смело обрезать, а делать это лучше, начиная с поздней осени и заканчивая зимой. Идеально будет это сделать в ноябре. Если вы не успеете, вы можете потратить кучу времени на выращивание роз.

Если вы не успели обрезать плетистый сорт роз до марта, вы еще можете это сделать.

Плетистый сорт розовых роз. Фото: Pinterest

Вьющиеся сорта

Розы вьющихся сортов дают длинные и гибкие стебли в течение всего вегетационного периода. Поэтому эксперты рекомендуют их обрезать в летнее время года после того, как они перестанут цвести. Дело в том, что после этого такие розы дадут новые побеги для цветения в следующем сезоне.

Вьющиеся розы возле дома. Фото: Homes&Gardens

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