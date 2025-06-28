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Головна Дім Спека "вбиває" гортензії — як вберегти квіти від палючого сонця

Спека "вбиває" гортензії — як вберегти квіти від палючого сонця

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 22:33
Як захистити гортензії від спеки влітку — дієві методи, поради садівникам
Молода дачниця, яка поливає гортензії на клумбі. Фото: Elcolectivo
Ключові моменти Як можна захистити гортензії влітку від спеки

Такі популярні квіти, як гортензії, не потребують особливого догляду, однак, вони, як і будь-які інші рослини в саду, страждають від сильної спеки. Щоб не втратити ці прекрасні квіти, дізнайтеся, як їх можна вберегти від перегріву, коли надворі висока температура.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як можна захистити гортензії влітку від спеки

Встановлення відповідного режиму поливу

Коли надворі спекотно, гортензії потрібно поливати або до дев’ятої ранку або після сьомої години вечора. Справа в тому, що в ці години сонячні промені не такі палючі, а волога краще вбереться в ґрунт і не буде одразу випаровуватися звідти. 

Причому поливати потрібно глибоко і повільно, роблячи це біля самої основи рослини, щоб вода дісталася коріння гортензії.

Полив гортензий
Процес поливу гортензій на клумбі. Фото: Pinterest

Мульчування для збереження вологи

Якщо ви хочете завадити швидкому випаровуванню вологи і водночас захистити кореневу систему цих квітів від перегріву, навколо основи гортензій насипте шар мульчі. Це можуть бути такі органічні матеріали для мульчування, як:

  • Солома
  • Кора
  • Скошена трава
  • Деревна тріска

Мульча допомагає підтримувати температуру ґрунту на потрібному стабільному рівні та довше зберігати вологу всередині.

Мульчирование гортензий
Замульчований кущ гортензій у саду. Фото: Epic Gardening

Створення тіні для рослин

Ще одним дієвим методом вберегти гортензії від спекотних сонячних променів є забезпечення тіні. Якщо ви вирощуєте ці квіти у контейнерах, можете просто перенести їх туди, де буде тінь. А якщо гортензії ростуть на відкритому ґрунті, то варто створити для них тимчасові укриття, наприклад:

  • Звичайне старе простирадло
  • Спеціальне садове полотно
  • Садова парасолька

Нагадаємо, ми писали про те, чому не можна висаджувати гортензії біля будинку. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини не можна садити поруч із гортензіями на клумбі. 

Також ми повідомляли про те, як можна виростити найпишнішу гортензію у саду.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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