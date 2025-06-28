Як захистити гортензії від спеки влітку — дієві методи, поради садівникам

Молода дачниця, яка поливає гортензії на клумбі. Фото: Elcolectivo

Такі популярні квіти, як гортензії, не потребують особливого догляду, однак, вони, як і будь-які інші рослини в саду, страждають від сильної спеки. Щоб не втратити ці прекрасні квіти, дізнайтеся, як їх можна вберегти від перегріву, коли надворі висока температура.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Встановлення відповідного режиму поливу

Коли надворі спекотно, гортензії потрібно поливати або до дев’ятої ранку або після сьомої години вечора. Справа в тому, що в ці години сонячні промені не такі палючі, а волога краще вбереться в ґрунт і не буде одразу випаровуватися звідти.

Причому поливати потрібно глибоко і повільно, роблячи це біля самої основи рослини, щоб вода дісталася коріння гортензії.

Процес поливу гортензій на клумбі. Фото: Pinterest

Мульчування для збереження вологи

Якщо ви хочете завадити швидкому випаровуванню вологи і водночас захистити кореневу систему цих квітів від перегріву, навколо основи гортензій насипте шар мульчі. Це можуть бути такі органічні матеріали для мульчування, як:

Солома

Кора

Скошена трава

Деревна тріска

Мульча допомагає підтримувати температуру ґрунту на потрібному стабільному рівні та довше зберігати вологу всередині.

Замульчований кущ гортензій у саду. Фото: Epic Gardening

Створення тіні для рослин

Ще одним дієвим методом вберегти гортензії від спекотних сонячних променів є забезпечення тіні. Якщо ви вирощуєте ці квіти у контейнерах, можете просто перенести їх туди, де буде тінь. А якщо гортензії ростуть на відкритому ґрунті, то варто створити для них тимчасові укриття, наприклад:

Звичайне старе простирадло

Спеціальне садове полотно

Садова парасолька

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