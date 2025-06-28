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Главная Дом Жара "убивает" гортензии — как уберечь цветы от палящего солнца

Жара "убивает" гортензии — как уберечь цветы от палящего солнца

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 22:33
Как защитить гортензии от жары летом — действенные методы, советы садоводам
Молодая дачница, которая поливает гортензии на клумбе. Фото: Elcolectivo
Ключові моменти Как можно защитить гортензии летом от жары

Такие популярные цветы, как гортензии, не требуют особого ухода, однако, они, как и любые другие растения в саду, страдают от сильной жары. Чтобы не потерять эти прекрасные цветы, узнайте, как их можно уберечь от перегрева, когда на улице высокая температура.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как можно защитить гортензии летом от жары

Установка соответствующего режима полива

Когда на улице жарко, гортензии нужно поливать или до девяти утра или после семи часов вечера. Дело в том, что в эти часы солнечные лучи не такие палящие, а влага лучше впитается в почву и не будет сразу испаряться оттуда.

Причем поливать нужно глубоко и медленно, делая это у самого основания растения, чтобы вода добралась до корней гортензии.

Полив гортензий
Процесс полива гортензий на клумбе. Фото: Pinterest

Мульчирование для сохранения влаги

Если вы хотите помешать быстрому испарению влаги и, в то же время, защитить корневую систему этих цветов от перегрева, вокруг основания гортензий насыпьте слой мульчи. Это могут быть такие органические материалы для мульчирования, как:

  • Солома
  • Кора
  • Скошенная трава
  • Древесная щепа

Мульча помогает поддерживать температуру почвы на нужном стабильном уровне и дольше сохранять влагу внутри.

Мульчирование гортензий
Замульчированный куст гортензий в саду. Фото: Epic Gardening

Создание тени для растений

Еще одним действенным методом уберечь гортензии от жарких солнечных лучей является обеспечение тени. Если вы выращиваете эти цветы в контейнерах, можете просто перенести их туда, где будет тень. А если гортензии растут на открытом грунте, то стоит создать для них временные укрытия, например:

  • Обычная старая простыня
  • Специальное садовое полотно
  • Садовый зонтик

Напомним, мы писали о том, почему нельзя высаживать гортензии возле дома.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения нельзя сажать рядом с гортензиями на клумбе.

Также мы сообщали о том, как можно вырастить самую пышную гортензию в саду.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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