Как защитить гортензии от жары летом — действенные методы, советы садоводам

Молодая дачница, которая поливает гортензии на клумбе. Фото: Elcolectivo

Такие популярные цветы, как гортензии, не требуют особого ухода, однако, они, как и любые другие растения в саду, страдают от сильной жары. Чтобы не потерять эти прекрасные цветы, узнайте, как их можно уберечь от перегрева, когда на улице высокая температура.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Установка соответствующего режима полива

Когда на улице жарко, гортензии нужно поливать или до девяти утра или после семи часов вечера. Дело в том, что в эти часы солнечные лучи не такие палящие, а влага лучше впитается в почву и не будет сразу испаряться оттуда.

Причем поливать нужно глубоко и медленно, делая это у самого основания растения, чтобы вода добралась до корней гортензии.

Процесс полива гортензий на клумбе. Фото: Pinterest

Мульчирование для сохранения влаги

Если вы хотите помешать быстрому испарению влаги и, в то же время, защитить корневую систему этих цветов от перегрева, вокруг основания гортензий насыпьте слой мульчи. Это могут быть такие органические материалы для мульчирования, как:

Солома

Кора

Скошенная трава

Древесная щепа

Мульча помогает поддерживать температуру почвы на нужном стабильном уровне и дольше сохранять влагу внутри.

Замульчированный куст гортензий в саду. Фото: Epic Gardening

Создание тени для растений

Еще одним действенным методом уберечь гортензии от жарких солнечных лучей является обеспечение тени. Если вы выращиваете эти цветы в контейнерах, можете просто перенести их туда, где будет тень. А если гортензии растут на открытом грунте, то стоит создать для них временные укрытия, например:

Обычная старая простыня

Специальное садовое полотно

Садовый зонтик

Напомним, мы писали о том, почему нельзя высаживать гортензии возле дома.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения нельзя сажать рядом с гортензиями на клумбе.

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