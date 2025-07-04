Как правильно обрезать растения после цветения — полезные советы садоводам

Как обрезать цветы, когда они отцвели — важные правила
Многолетние растения нуждаются в хорошем уходе, причем, не только во время, но и после окончания периода цветения. Опытные садоводы рассказали, как правильно обрезать цветы, которые уже отцвели, и что делать после этой процедуры, чтобы не испортить их.
Новини.LIVE делится полезным советами для садоводов.
Как обрезать растения, которые больше не цветут
Чтобы не допустить ошибку и правильно обрезать растения, которые уже отцвели, необходимо придерживаться простых, но важных правил. Во-первых, если на стеблях нет листьев, то их нужно обрезать у самого основания, а если есть, то делать это надо до первого листа, чтобы растение лучше росло и становилось гуще.
Такие многолетние цветы, как гайлардия или пупавка, обильно цветут в первой половине лета, а вот после этого почти не растут больше. Поэтому как только эти растения отцветут, их нужно обрезать низко, отступив несколько сантиметров от поверхности земли.
То же самое касается обриеты и других растений, которые похожи на ковер и начинают обильно расти после такой обрезки. Однако, после обрезки растений их нельзя "бросать на произвол судьбы". За этими цветами обязательно нужно ухаживать, чтобы их цветение не испортилось.
Что надо делать с цветами после обрезки
После обрезки растений обязательно следите за тем, в каком состоянии их листья и как они выглядят. Если вы заметили пожелтевшие или пораженные листья, обязательно их удалите. Это поможет уменьшить риск развития болезней и улучшит вентиляцию в кустах.
К тому же, после процедуры обрезки необходимо подкормить эти растения комплексным удобрением, чтобы они быстрее восстановились.
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