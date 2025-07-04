Как правильно обрезать растения после цветения — полезные советы садоводам

Человек, который обрезает растения после цветения. Фото: Pinterest

Многолетние растения нуждаются в хорошем уходе, причем, не только во время, но и после окончания периода цветения. Опытные садоводы рассказали, как правильно обрезать цветы, которые уже отцвели, и что делать после этой процедуры, чтобы не испортить их.

Новини.LIVE делится полезным советами для садоводов.

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Как обрезать растения, которые больше не цветут

Чтобы не допустить ошибку и правильно обрезать растения, которые уже отцвели, необходимо придерживаться простых, но важных правил. Во-первых, если на стеблях нет листьев, то их нужно обрезать у самого основания, а если есть, то делать это надо до первого листа, чтобы растение лучше росло и становилось гуще.

Процедура обрезки цветов после цветения. Фото: Pinterest

Такие многолетние цветы, как гайлардия или пупавка, обильно цветут в первой половине лета, а вот после этого почти не растут больше. Поэтому как только эти растения отцветут, их нужно обрезать низко, отступив несколько сантиметров от поверхности земли.

То же самое касается обриеты и других растений, которые похожи на ковер и начинают обильно расти после такой обрезки. Однако, после обрезки растений их нельзя "бросать на произвол судьбы". За этими цветами обязательно нужно ухаживать, чтобы их цветение не испортилось.

Обрезка розы, которая отцвела. Фото: Daily Express

Что надо делать с цветами после обрезки

После обрезки растений обязательно следите за тем, в каком состоянии их листья и как они выглядят. Если вы заметили пожелтевшие или пораженные листья, обязательно их удалите. Это поможет уменьшить риск развития болезней и улучшит вентиляцию в кустах.

К тому же, после процедуры обрезки необходимо подкормить эти растения комплексным удобрением, чтобы они быстрее восстановились.

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