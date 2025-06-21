Які квіти можна посадити біля петуній на клумбі, щоб створити красу — поради садівникам

Подруги заздритимуть — які квіти посадити біля петунії
Кожна дачниця, яка вирощує квіти на своїй клумбі, знає, що петунія — це дуже гарна і яскрава рослина. Досвідчені садівники розповіли, що потрібно обов’язково висадити поруч із цією квіткою на ділянці, щоб вона пишно цвіла і прикрашала вашу клумбу.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Зазвичай на клумбі висаджують велику кількість петуній, адже вона зовсім не створює проблем і у комбінації має неймовірний вигляд на ділянці. Якщо ви хочете створити ще більше краси, поруч із цими рослинами можна сміливо висаджувати інші.
Досвідчені дачники розповіли, що можна посадити на одній ділянці з петуніями, щоб створити гарну композицію.
Які рослини можна посадити поруч із петуніями
Цинерарія серебриста
Ця багаторічна трав’яниста рослина має декоративне перисте листя, тому в поєднанні з петуніями вона матиме ефектний вигляд. А ще ця квітка з легкістю адаптується до різних умов вирощування і робить будь-яку садову ділянку елегантною.
Чорнобривці
Ці маленькі квіти також можуть доповнити будь-яку клумбу, але для гарного цвітіння варто знати, як саме їх посадити. Робити це краще в два поверхи або ж у відкритий ґрунт. Так ви можете створити чудову композицію на своїй ділянці.
Крокуси, нарциси чи тюльпани
Ці неймовірні рослини допоможуть вам сформувати гарну клумбу на вашій садовій ділянці. Але варто знати, що багато цих рослин перестають квітнути в червні, в результаті чого можуть з’явитися пробіли. Тому про заповнення варто подбати заздалегідь.
Папороть і хоста
Петунії мають дуже гарний і ефектний вигляд, коли ви вирощуєте їх поруч із папороттю і хостами.
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