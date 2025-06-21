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Подруги заздритимуть — які квіти посадити біля петунії

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Дата публікації: 21 червня 2025 22:33
Які квіти можна посадити біля петуній на клумбі, щоб створити красу — поради садівникам
Людина, яка садить петунії на клумбі. Фото: Epic Gardening
Ключові моменти Які рослини можна посадити поруч із петуніями

Кожна дачниця, яка вирощує квіти на своїй клумбі, знає, що петунія — це дуже гарна і яскрава рослина. Досвідчені садівники розповіли, що потрібно обов’язково висадити поруч із цією квіткою на ділянці, щоб вона пишно цвіла і прикрашала вашу клумбу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Зазвичай на клумбі висаджують велику кількість петуній, адже вона зовсім не створює проблем і у комбінації має неймовірний вигляд на ділянці. Якщо ви хочете створити ще більше краси, поруч із цими рослинами можна сміливо висаджувати інші.

Досвідчені дачники розповіли, що можна посадити на одній ділянці з петуніями, щоб створити гарну композицію.

Які рослини можна посадити поруч із петуніями

Цинерарія серебриста

Ця багаторічна трав’яниста рослина має декоративне перисте листя, тому в поєднанні з петуніями вона матиме ефектний вигляд. А ще ця квітка з легкістю адаптується до різних умов вирощування і робить будь-яку садову ділянку елегантною. 

Цинерария серебристая
Рослина цинерарії серебристої у саду. Фото: Freepik

Чорнобривці

Ці маленькі квіти також можуть доповнити будь-яку клумбу, але для гарного цвітіння варто знати, як саме їх посадити. Робити це краще в два поверхи або ж у відкритий ґрунт. Так ви можете створити чудову композицію на своїй ділянці.

Бархатцы
Яскраві квіти чорнобривців на клумбі. Фото: Pinterest

Крокуси, нарциси чи тюльпани

Ці неймовірні рослини допоможуть вам сформувати гарну клумбу на вашій садовій ділянці. Але варто знати, що багато цих рослин перестають квітнути в червні, в результаті чого можуть з’явитися пробіли. Тому про заповнення варто подбати заздалегідь.

Коллаж
Крокуси, нарциси і тюльпани під час цвітіння. Фото: колаж Новини.LIVE

Папороть і хоста

Петунії мають дуже гарний і ефектний вигляд, коли ви вирощуєте їх поруч із папороттю і хостами. 

Коллаж
Папороть і хоста на ділянці. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, які квіти варто посадити в саду, щоб залучити бджіл. 

Раніше ми розповідали про те, як можна виростити найгарніші жоржини на ділянці. 

Також ми повідомляли про те, коли і як посадити півонії на клумбі, щоб вони виросли найгарнішими. 

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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