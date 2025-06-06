Як посадити півонії, щоб виростити найгарніші квіти — коли це робити, поради дачникам

Дачниця, яка підживлює півонії на клумбі. Фото: Enthralling Gumption

Такі популярні рослини, як півонії, завжди притягують до себе увагу своїм розкішним цвітінням, але для досягнення бажаних результатів варто про них подбати. Досвідчені садівники розповіли, коли і як правильно висаджувати ці квіти на клумбі, щоб вони потішили око своєю красою.

Про це розповідає Gardening Know How.

Реклама

Читайте також:

Коли варто висаджувати півонії на клумбі

Дачники з досвідом рекомендують садити півонії восени, а саме — за кілька тижнів до початку перших заморозків. Також це можна робити рано навесні, коли ґрунт стає придатним для обробки. Однак, якщо ви посадите півонії навесні, їм потрібно буде більше часу на адаптацію або ж вони можуть навіть зацвісти аж наступного року.

Кущі півоній у саду. Фото: Pinterest

Як правильно висаджувати півонії у саду

Якщо ви збираєтеся посадити високі або широкі сорти півонії на своїй клумбі, вам варто спочатку виділити достатньо простору, щоб встановити кілки або шпалери для підтримки квітів. Це варто робити десь на відстані до одного метра один від одного, а ось карликовим сортам потрібно 60 сантиметрів вільного простору.

Рослинам потрібно, щонайменше, шість-вісім годин сонячного світла щодня, але часткова тінь чи плямисте світло від сонця також підійдуть, особливо, для деревоподібних сортів. Причому, садити півонії краще зранку, коли не так спекотно.

Процедура посадки півоній у саду. Фото: Freeplants

Коли ґрунт достатньо висохне, обробіть його, але він повинен бути гарно дренованим і з рівнем кислотності від шести з половиною до семи. Щоб покращити ріст півоній і замульчувати їхнє коріння на осінь, додайте до ґрунту трохи органічного компосту.

При посадці рослин поставте квіти з голим корінням у ґрунт так, щоб вічка росту росла вгору і було не більше п’яти сантиметрів нижче за рівень ґрунту. Водночас, посадкова яма має бути частково заповнена "конусом" ґрунт, а саме коріння рослин не повинно бути занадто глибоко посадженим.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити півонії у саду для пишного цвітіння.

Раніше ми розповідали про те, які рослини можна садити поруч із півоніями у саду.

Також ми повідомляли про те, чому не можна обрізати півонії після того, як вони відцвіли.