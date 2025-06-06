Как посадить пионы, чтобы вырастить самые красивые цветы — когда это делать, советы дачникам

Дачница, которая подкармливает пионы на клумбе. Фото: Enthralling Gumption

Такие популярные растения, как пионы, всегда притягивают к себе внимание своим роскошным цветением, но для достижения желаемых результатов стоит о них позаботиться. Опытные садоводы рассказали, когда и как правильно высаживать эти цветы на клумбе, чтобы они порадовали глаз своей красотой.

Об этом рассказывает Gardening Know How.

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Когда стоит высаживать пионы на клумбе

Дачники с опытом рекомендуют сажать пионы осенью, а именно — за несколько недель до начала первых заморозков. Также это можно делать ранней весной, когда почва становится пригодной для обработки. Однако, если вы посадите пионы весной, им нужно будет больше времени на адаптацию или же они могут даже зацвести только на следующий год.

Кусты пионов в саду. Фото: Pinterest

Как правильно высаживать пионы в саду

Если вы собираетесь посадить высокие или широкие сорта пиона на своей клумбе, вам стоит сначала выделить достаточно пространства, чтобы установить колья или обои для поддержки цветов. Это стоит делать где-то на расстоянии до одного метра друг от друга, а вот карликовым сортам нужно 60 сантиметров свободного пространства.

Растениям нужно, как минимум, шесть-восемь часов солнечного света ежедневно, но частичная тень или пятнистый свет от солнца также подойдут, особенно для древовидных сортов. Причем, сажать пионы лучше утром, когда не так жарко.

Процедура посадки пионов в саду. Фото: Freeplants

Когда почва достаточно высохнет, обработайте ее, но она должна быть хорошо дренированной и с уровнем кислотности от шести с половиной до семи. Чтобы улучшить рост пионов и замульчировать их корни на осень, добавьте в почву немного органического компоста.

При посадке растений поставьте цветы с голыми корнями в почву так, чтобы глазки роста росли вверх и были не более пяти сантиметров ниже уровня почвы. В то же время, посадочная яма должна быть частично заполнена "конусом" почвы, а сами корни растений не должны быть слишком глубоко посажены.

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить пионы в саду для пышного цветения.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения можно сажать рядом с пионами в саду.

Также мы сообщали о том, почему нельзя обрезать пионы после того, как они отцвели.