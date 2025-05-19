Як позбутися комах на півоніях — чи шкідливі вони, поради садівникам

Наявність мурах на бутоні півонії. Фото: Decorexpro

Чи не кожна садівниця, яка зрізала півонії на своїй клумбі, помічала, що на них повзають мурахи, через яких просто неможливо занести ці рослини до будинку. Дачниця Барб Мргіч пояснила, чи шкідливі ці маленькі комахи для квітів і що робити, щоб позбутися їх швидко і без проблем.

Про це розповідає BetterHomes&Gardens.

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Чи безпечні мурахи для півоній

Садівниця наголошує, що мурахи, насправді, аж ніяк не шкодять півоніям, а навпаки – вони вважаються дуже корисними для них. Справа в тому, що у бутонів цих квітів є маленькі залози зовні бутони, з яких виділяється нектар, — це так звані "позаквіткові нектарники".

Мурахи дуже люблять цю субстанцію, через що, власне, і сидять на бутонах півоній. Таким чином, маленькі комахи вміють захищати ці рослини від шкідників, які можуть дійсно нашкодити їм. Йдеться про трипсів, які можуть вбити півонії, але мурахи, захищаючи своє джерело харчування, знищать їх самих.

Дві мурахи на бутоні півонії. Фото: Pixabay

Як захистити півонії від мурах

Якщо ви хочете безпечно прибрати мурах з півоній перш, ніж заносити їх до будинку, по-перше, тримайте стебла цих рослин догори ногами і обережно постукайте по квітах. Потім поставте квіти у прохолодну воду на кілька секунд, щоб прибрати тих комах, які залишилися на рослинах.

Почекайте, поки квіти розкриються, адже мурахи люблять саме закриті бутони, а потім залиште їх надворі. Поставте квіти у вазу з водою зовні на 20-30 хвилин перш, ніж заносити в дім. Ці прості кроки допоможуть вам швидко і безпечно позбутися маленьких комах і насолодитися неймовірною красою півоній у себе вдома.

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